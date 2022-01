Kheiron en couple ? Il a déjà épousé une spectatrice !

Il est de retour sur scène, enfin ! Dans 60 minutes avec Kheiron, l'humoriste de 39 ans se frotte au rude exercice de l'improvisation. L'occasion de rire avec le public, de rebondir sur les répliques de chacun, mais aussi une chance d'aborder les joies, les peines, l'amitié ou les histoires d'amour. Bien que cette dernière problématique ne soit pas une grande priorité pour lui.

"Je ne me pose pas la question. De toute façon, quand on a envie d'un truc, ça ne vient pas, explique ce fier célibataire dans les colonnes du magazine Public. Pour moi, ce n'est pas une fin en soi d'être en couple : ce n'est pas un échec de ne pas l'être, ni une réussite de l'être." Et pourtant, Kheiron a déjà eu le coeur qui bat la chamade. A plusieurs reprises ! Questionné sur l'éventualité de charmer une spectatrice, il a répondu à l'affirmative : "Une fois, et je l'ai épousée ! Mais on a divorcé depuis..."

C'est le pire drame de ma vie

Kheiron est excessivement discret à propos de sa vie privée. On sait seulement qu'il a été en couple avec la comédienne Leïla Boumedjane, qui avait tourné avec lui dans le film Mauvaises herbes. Mais la fameuse "spectatrice" est sans doute une autre des femmes de sa vie. En 2013, il avait avoué, dans un portrait rédigé par le journal Libération, que son ancienne épouse avait subit une fausse couche et que cette tragédie avait ruiné leur mariage et entraîné le divorce. "C'est le pire drame de ma vie", regrettait le réalisateur de Brutus VS César.

On m'a blacklisté

Bien dans ses baskets et dans son célibat, Kheiron ne serait toutefois pas contre un brin de soutien, à la maison, au quotidien. Il a notamment traversé le désert à l'époque où certains l'accusaient d'être CopyComic, cet anonyme qui balançait les humoristes coupables de plagiat. "J'ai alors dit que je n'étais pas lui, mais que je pensais son travail nécessaire, se souvient-il. CopyComic s'en prenant à des puissants, on m'a fait comprendre que j'aurais des problèmes. On me l'a fait payer en off. Si aujourd'hui je n'étais pas autonome dans mes projets, sur scène comme au cinéma, je ne travaillerais plus ! On m'a blacklisté. Mais je ne me plains pas : j'ai trouvé mon public, qui consomme ce que je fais." Rendez-vous en salles, donc, pour le voir en pleine improvisation... en liberté totale.

Retrouvez l'interview de Kheiron dans le magazine n°965 du 7 janvier 2022.