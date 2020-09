M.Pokora : Mots d'amour à sa "reine" Christina Milian pour leurs anniversaires

Le 26 septembre est un jour très spécial pour M. Pokora et Christina Milian, puisque les amoureux fêtent tous les deux leur anniversaire à cette date, et forcément, ce "hasard" renforce leur complicité et leur certitude qu'ils étaient destinés à être ensemble. L'artiste français qui célèbre ses 35 ans a reçu de nombreux messages d'autres stars de la musique et de la télévision, comme le rappeur Vegedream, Omar Sy, Jean Roch ou encore Lââm, qui a souhaité rendre hommage aux deux amoureux dans un touchant message : "Happy birthday à vous deux, Soyez heureux pour la vie !"

De son côté, séparé de sa chérie restée aux États-Unis pour le tournage d'un film Netflix, le papa d'Isaiah (8 mois) a posté un diaporama de photos pour lui souhaiter un bon anniversaire pour ses 39 ans. En légende de plusieurs clichés de leur couple, il écrit : "C'est ton anniversaire, donc c'est le mien. C'est le mien, donc c'est le tien. Joyeux anniversaire, ma reine ! À nous ! Équipe 26.09 . Je t'aime." Une belle attention que de nombreux fans du chanteur ont également commenté : "Vous êtes complémentaires jusqu'à la date de naissance", "Joyeux anniversaire les jumeaux d'anniversaire !".

De son côté, la maman de Violet (10 ans, issue de son union avec le rappeur The-Dream) a publié en story la surprise que lui ont réservé ses amis pour ce grand jour : la chanteuse s'est fait surprendre par ses proches avec deux gros gâteaux décorés de bougies. Elle écrit, touchée : "Je n'aime pas trop en faire avec mon anniversaire mais mes amis aiment toujours me faire des surprises et c'est pour cela que je les aime."

L'alchimie et les étincelles

Persuadée d'avoir trouvé son âme soeur, l'interprète du titre When You Look At Me avait expliqué sur Instagram, cet été, pourquoi cet anniversaire en commun avait considérablement renforcé leur lien. "D'une manière ou d'une autre, le fait de découvrir que nous avions le même anniversaire a transformé une réelle attirance physique en une réaction chimique incontrôlable... Je veux dire l'alchimie et les étincelles qui volent partout !", avait-elle confié le 1er août 2020, à la date anniversaire de leur première rencontre.