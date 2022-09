M. Pokora et Christina Milian : Tendresse, selfies et explosion de joie aux couleurs de la France !

Leurs vies se divisent entre plusieurs pays, mais c'est en France qu'ils viennent de passer du bon temps. Le 22 septembre 2022, tout le pays était vissé devant son écran de télévision... si ce n'est ceux qui étaient directement présents dans les tribunes du Stade de France, à Saint-Denis. Lors de la 5e et avant-dernière journée de la Ligue des nations, notre équipe a affronté les joueurs autrichiens et a remporté la victoire, à 2 buts contre 0, devant une foule en délire. Pour applaudir Kylian Mbappé, Olivier Giroux et le reste de la team tricolore, M. Pokora et son épouse Christina Milian étaient évidemment fidèles au poste.

Bien sûr, une soirée en tribunes ne se déroule pas que dans les cris et la sueur. Pour passer le temps, M. Pokora et Christina Milian ont partagé quelques instants douceur et ont également fait des selfies, écharpes aux couleurs de l'équipe de France autour du cou, pour conserver un souvenir de ce moment d'exception. Seul point noir à l'histoire, Violet, la belle-fille de M. Pokora, n'avait pas pu se joindre à la petite troupe. Elle, qui habite aux Etats, Unis, a eu droit à un coup de fil de sa mère, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. "Mon coeur, mon tout", écrit Christina, en manque fou de son enfant.

C'est le calme avant la tempête pour M. Pokora. Après avoir soufflé un peu dans les tribunes du Stade de France, le papa d'Isaiah et Kenna - 2 et 1 ans - reprendra du service. D'abord avec la sortie de son nouvel album Epicentre, dont la précommande démarre le lundi 26 septembre 2022. Puis avec la reprise de la tournée des 20 ans... puisqu'il a démarré sa carrière, avec les Linkup, en 2003. Son aventure se poursuit donc le 29 septembre au Zénith de Nantes, le 1er octobre au Zénith de Caen et se terminera tout en douceur le 12 décembre à la Halle Tony Garnier de Lyon, à moins que de nouvelles dates ne soient ajoutées entre temps. Voilà qui explique sans doute pourquoi M. Pokora est actuellement en France, loin, si loin de son Amérique adoptive...