"L'autre jambe s'est retournée" : Nikos Aliagas détaille sa mauvaise chute, âmes sensibles...

Les NRJ Music Awards ont dû se passer de Nikos Aliagas, ce vendredi 18 novembre. Les téléspectateurs de TF1 ont pu en effet assister à la première de Camille Combal aux commandes du programme, marqué par des prestations inoubliables à l'image de celle d'Aya Nakamura – qui a été prise d'un fou rire après la récompense de M. Pokora – et de Damso, ou encore le duo de la très lookée Louane Emera et Yungblud. Et pour cause, Nikos Aliagas s'est blessé après une après une mauvaise chute, et n'a donc pu se rendre sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, comme à son habitude chaque année.

"Chers amis, après une mauvaise chute, je me suis blessé samedi sur le prime de la #Staracademy, concrètement je ne pourrai pas voyager à @villecannes et assurer la présentation des #NRJMusicAwards :( Hâte de vous retrouver samedi en direct sur @TF1 pour la demi-finale de la Starac!", a partagé l'animateur sur Twitter mercredi. D'après les informations du Parisien, Nikos Aliagas "a tout essayé jusqu'au dernier moment pour ne pas renoncer" mais ses médecins lui ont "vivement déconseillé de prendre l'avion". Cette chute malheureuse est survenue sur le plateau de la Star Academy. Nos confrères révélaient que l'animateur serait tombé de la partie surélevée de la scène au juste au moment d'une pause publicitaire et se serait mal réceptionné.

J'ai cru que j'avançais sur du dur

Une chute qui s'est déroulée le samedi 12 novembre, lors du prime de la Star Academy, et sur laquelle Nikos Aliagas a donné de plus amples détails à l'occasion d'un entretien à Télé Star, ce lundi 21 novembre. Âmes sensibles... "À la pub, ils ont éteint les lumières et j'ai cru que j'avançais sur du dur, mais je suis tombé et l'autre jambe s'est retournée", a-t-il en effet livré. Pas question pour ce professionnel d'abandonner sa tâche en plein milieu et ce malgré la douleur. Il a donc assuré le show jusqu'à la fin du prime. "Tout va bien, on a tous des bobos mais il ne faut pas se plaindre", déclare aujourd'hui celui qui est désormais équipé d'une béquille. Celle-ci a par ailleurs été laissée en coulisses, le temps de la demi-finale de Star Academy, qu'il a présentée ce samedi 19 novembre. "Faut faire attention, on peut faire une chute et ne pas revenir", a-t-il ajouté conscient de sa chance.