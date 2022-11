NRJ Music Awards : Jenifer en dévoile plus qu'il n'en faut, Aya Nakamura irrésistible en osant le side boob

Les stars ont mis le paquet vendredi 18 novembre ! À l'occasion de la 24ème cérémonie des NRJ Music Awards à Cannes, elles ont toutes fait sensation sur le tapis rouge avant de rejoindre leurs places au Palais des Festivals et des Congrès. Bilal Hassani a tout particulièrement fait crépiter les flashs des photographes en se dévoilant la tête rasée et les sourcils décolorés. Le professeur de danse dans la Star Academy invité à remettre un prix, Yanis Marshall, n'était pas en reste avec son look difficile à qualifier tant il était original et perché sur des chaussures à plateforme XXL.

Du côté des femmes, le glamour et l'élégance étaient assurément au rendez-vous. Clara Luciani a misé sur un tailleur aux touches argentées, Izïa Higelin s'est démarquée dans une tenue noire ultra moulante, Angèle a délaissé le temps d'un soir sa frange qu'on lui connaît bien pour aller avec une robe noire courte à pois blancs qui lui allait à ravir. La chanteuse Louane a de son côté créé la surprise en osant une nouvelle coupe de cheveux, à savoir un carré court et châtain qui l'a rendait presque méconnaissable ! L'artiste Adé est quant à elle restée dans son thème cow-boy avec un pantalon noir à franges et en cuir. Le tout assorti à un crop top style smoking.

Jenifer et Aya Nakamura n'ont pas froid aux yeux !

Mais ce qu'on retiendra surtout, ce sont les arrivées de Jenifer et Aya Nakamura ! Et pour cause, toutes deux ont joué la carte du sexy avec des tenues pour le moins audacieuses. En effet, celle qui vient de sortir son nouvel album, N°9, et qui était invitée à recevoir un prix d'honneur pour ses 20 ans de carrière, a misé sur une veste noire à plumes signée de la maison de luxe Valentino... et c'est tout ! Il est possible de deviner un micro short mais celui-ci était tellement court qu'on pourrait penser que Jenifer ne porte rien sous sa veste. Et d'ailleurs, au moment de monter les marches pour pénétrer dans le Palais, ce look a bien failli lui jouer des tours puisque ses fesses étaient à la limite d'être dévoilées !

Aya Nakamura a opté pour une longue robe noire au dos nu très plongeant qu'elle a portée sans sous-vêtements. L'interprète de Copines se faisait ainsi adepte du side boob, le décolleté de côté de plus en plus tendance sur tapis rouge. Très caliente ! Des looks à retrouver dans notre diaporama.