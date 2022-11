"Malaise TV !" : Yanis Marshall déchaîné aux NRJ Music Awards, son apparition jugée "extrêmement gênante"

Vendredi soir avait lieu la 24e cérémonie des NRJ Music Awards. C'est en direct sur TF1 qu'il était possible de suivre l'événement présenté exceptionnellement par Camille Combal. L'animateur a en effet été appelé à remplacer Nikos Aliagas in extremis après une mauvaise chute de ce dernier. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est la présence des plus grandes stars du moment, lesquelles ont défilé sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes tout au long de la soirée. Bebe Rexha, Ade, Orelsan, Angèle, Stromae, Clara Luciani, Bigflo & Oli, Amir, Kendji Girac, Lizzo, Aya Nakamura, Juliette Armanet, Slimane, Izia et plein d'autres ont eu l'occasion de faire le show. Même Eva Longoria était conviée pour remettre un prix mais à distance ! Yanis Marshall a lui aussi eu cette chance et avait quant à lui fait le déplacement.

En effet, le danseur de la Star Academy est monté sur scène pour sacrer l'artiste féminine francophone de l'année. Un prix que se disputaient Aya Nakamura, Amel Bent, Angèle, Camelia Jordana, Clara Luciani, Juliette Armanet et Izia. Histoire d'amuser la galerie, Yanis Marshall, dans une tenue on ne peut plus originale, a prononcé un discours teinté d'humour et de références à son aventure dans la Star Academy. "Bonsoir Cannes (...) J'ai l'honneur de remettre un des titres les plus prestigieux de la soirée mais d'abord on va faire les évaluations de la semaine. Clara, très beau mouvement de frange, continue. Juliette, tu as mis du disco dans ma vie, tu ne seras pas nommée cette semaine. Aya ! J'ai kiffé la dégaine, kiffé la dégaine ! Amel, c'est pas 1, 2,3, c'est 5, 6, 7 y'a quoi. Izia, belle énergie ma chérie, peut être un peu trop, tu as rendez-vous dans le bureau du directeur. Angèle, évaluation iconique, ne change rien. Camelia, tu sécherais pas les cours ? Je t'ai vue y'a 4 jours dans le Marais avec mon chien !", a-t-il déclaré avec une grande énergie. Et de lâcher avant d'annoncer la grande gagnante : "Bon allez ça suffit, ramenez moi au château ! Non, allez je déconne. La gagnante est Angèle !"

Moment de flottement pour Yanis Marshall

Sur Twitter, ce passage a rapidement été commenté, et pas de manière très positive. Malheureusement, les internautes sont nombreux à avoir trouvé "gênante" l'apparition de Yanis Marshall. "Je voulais regarder les NMA sur TF1 et je suis tombé sur malaise TV @yanismarshall", "Ne laissez plus jamais Yanis Marshall faire autre chose que de la danse", "Bon j'ai rarement été aussi gênée devant ma télé que devant la scène de remise de prix de Yanis Marshall", "Yanis Marshall, tu étais extrêmement gênant !!!!", "Désolée mais là Yanis Marshall c'est plus possible je ne peux plus", peut-on lire sur la plateforme sociale. D'autres en revanche ont été tout de même ravis de le retrouver à l'antenne.