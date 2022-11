Star Academy : Deux élèves éliminés dont une favorite, les 4 finalistes désignés

L'étau s'est resserré d'un cran au sein du château de Dammarie-les-Lys cette semaine. A l'issue de nouvelles évaluations, le directeur de la Star Academy Michaël Goldman avait annoncé les nominations de cinq élèves sur les six encore en lice. Seul Louis y a échappé et a donc été désigné comme le tout premier finaliste de la saison. Enola, Anisha, Léa, Tiana et Chris étaient quant à eux en danger toute la soirée.

Mais avant de connaître le verdict très attendu du public, les élèves ont eu l'occasion de passer une nouvelle avant-dernière soirée en direct exceptionnelle. Patrick Bruel est notamment venu donner de la voix pour interpréter son tube Qui a le droit. Marc Lavoine, Claudio Capéo, Clara Luciani, Vianney et Sofia Essaidi, la demi-finaliste de la Star Academy 3, étaient également de la partie.

Mais surtout, les élèves ont reçu une opportunité inédite dans l'histoire de l'émission, à savoir de proposer leur propre comédie musicale. "On vous a littéralement écrit un petit spectacle musical avec des chansons du répertoire de la musique actuelle (...) Ce que vous allez faire, c'est un juke-box musical. C'est comme Mamma Mia, on utilise des chansons du répertoire existant déjà, qui n'ont pas été écrites pour faire des comédies musicales", leur avait expliqué la répétitrice Marlène Schaff. Au programme : du chant, du théâtre, mais aussi de la danse.

LES PRESTATIONS DES NOMINÉS

Enola, Tiana et Léa ont chanté ensemble sur Il me dit que je suis belle de Patricia Kaas.

Anisha a chanté avec Claudio Capéo sur Riche.

Enola a chanté avec Patrick Bruel sur Qui a le droit.

Anisha et Chris ont chanté ensemble sur One Love de U2.

Léa a chanté avec Marc Lavoine sur J'ai tout oublié.

Tiana a chanté avec Camélia Jordana sur Mistral Gagnant (de Renaud).

Chris a chanté avec Vianney sur Call on me.

LE RÉSULTAT DES VOTES

Le public a décidé de voter pour sauver Anisha, Enola et Léa. Ce sont donc Tiana (qui avait pourtant déjà été sauvée par le public une première fois et par ses camarades une seconde fois, ce qui faisait d'elle une favorite) et Chris qui se sont fait éliminer.