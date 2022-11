Star Academy : Les nominés de la semaine révélés, et déjà le premier finaliste ! Belle surprise...

L'étau se resserre au sein du château de Dammarie-lès-lys. Après les départs de Julien et Stanislas le week-end dernier, ils ne sont plus que six élèves à concourir pour remporter cette nouvelle édition de la Star Academy. Et cette semaine, afin de déterminer le premier finaliste ainsi que les cinq nominés pour samedi prochain, Michaël Goldman a invité ses académiens à participer à des évaluations inédites.

Ainsi, ils ont donc dû, chacun leur tour, proposer une chanson de leur choix avant de l'interpréter à leur façon sur une bande instrumentale ou alors d'être accompagnés par un camarade jouant d'un instrument. Ils ont dû également préparer une performance libre, théâtrale, dansée, ou encore un poème afin de raconter la manière dont ils percevaient cette aventure. Le directeur a notamment insisté sur le fait qu'ils attendaient d'eux qu'ils délivrent une prestation qui soit à leur image.

Un garçon directement envoyé en finale

Ils se sont ainsi lancés dans cet exercice, sachant que cette semaine, contrairement aux précédentes, ils seraient tous nominés à l'exception d'un seul candidat, qui serait alors directement propulsé en finale. Et c'est Louis qui a finalement eu le droit à ce privilège, lui qui est parvenu à convaincre les professeurs. Il sera donc épargné par les votes du public samedi prochain, ce qui signifie que ses camarades Enola, Léa, Tiana, Chris et Anisha seront donc quant à eux en danger, puisqu'ils seront donc nominés pour le prochain prime.

Ils n'ont pas réussi à se démarquer lors de ces évaluations inédites, malgré de belles prestations de leur part, que ce soit, Tiana, qui a demandé à ses camarades de participer à une mise en scène retraçant son magnifique parcours dans le programme, ou Léa, dont la prestation n'a que peu convaincu bien que beaucoup amusé les profs. Enola avait quant à elle longuement hésité sur son choix de chanson. Pour Chris et Anisha, cette étape était également trop difficile pour pouvoir espérer rejoindre directement la finale de cette nouvelle édition, qui pour rappel, se tiendra le samedi 26 novembre sur TF1 à partir de 22 heures seulement, Mondial oblige !