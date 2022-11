Star Academy : Deux garçons éliminés, l'un d'eux n'a eu aucun vote !

Ils n'étaient plus que huit en lice ce samedi soir dans la Star Academy. Après les départs d'Amisse, puis de Cenzo et Ahcène, ainsi que de Carla et Paola la semaine dernière, ce sont encore deux élèves qui ont été éliminés de la compétition lors du cinquième prime. Dans la semaine, le directeur Michaël Goldman avait annoncé que Julien, Anisha, Tiana et Stan étaient en danger.

Mais avant de connaître le verdict très attendu du public, les élèves ont eu l'occasion de passer une nouvelle soirée exceptionnelle. Comme l'avait annoncé Nikos Aliagas la semaine passée, un hommage à Grégory Lemarchal a été réalisé, lui qui avait gagné la compétition en 2004 avant de mourir de la mucoviscidose trois ans plus tard, en 2007. "Le 5 novembre, il y a 18 ans, il était sur la même scène de la Star Ac et il chantait aussi et il déployait ses ailes pour faire un beau chemin et je t'annonce que la semaine prochaine on va faire un hommage à Grégory Lemarchal pendant l'émission", avait lancé l'animateur lors du dernier prime.

Les candidats épargnés ont par ailleurs une nouvelle fois partagé la scène avec des artistes confirmés. Kendji Girac a offert un medley de ses plus grands titres avec Enola, Léa et Chris. La chanteuse Zazie était de la partie pour interpréter Je suis un homme avec Louis et M. Pokora, a fait le show sur Tombé avec Chris. Tayc, le groupe de pop-rock Feu! Chatterton, Dadju, Patrick Fiori et Amel Bent ont également fait le déplacement.

En dehors de ces prestations les académiciens ont rendu hommage à Grégory Lemarchal en reprenant certains de ses plus grands titres. Des moments plus qu'émouvants. Après leur hymne, les élèves ont interprété Ecris l'histoire avec Patrick Fiori alors que des images du défunt chanteur lors de son aventure Star Ac' passaient en arrière-plan. Enola a quant a elle repris A corps perdu en solo. Puis, Karima Charni et Lucie Bernardoni ont rejoint les élèves qui n'étaient pas nominés pour reprendre De temps en temps.

LES PRESTATIONS DES NOMINÉS

Julien a chanté Le temps avec Tayc (et a oublié des paroles)

Stan a chanté avec Un monde nouveau Feu! Chatterton

Anisha a chanté J'y vais avec Patrick Fiori

Tiana a chanté Reine avec Dadju

Ils se sont aussi affrontés en battle sur L'envie, de Johnny Hallyday.

LE RÉSULTAT DES VOTES

Le public a décidé de voter pour sauver Anisha. Après quoi, ce fut aux élèves de départager leurs camarades encore sur la sellette.

Chris a voté pour Stanislas

Louis, Léa et Enola ont voté pour Tiana

Personne n'a voté pour Julien

Julien et Stanislas sont donc éliminés.