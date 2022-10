Star Academy : Deux garçons éliminés et l'un d'entre eux n'a vraiment pas fait l'unanimité

Ils n'étaient plus que douze en lice ce samedi soir dans la Star Academy. La semaine passée, c'est la jeune et prometteuse Amisse qui a été éliminée. Mais cette fois, deux autres élèves ont suivi ses pas. Le directeur Michaël Goldman avait auparavant désigné quatre nominés mercredi dernier, à savoir Cenzo, Stan, Julien et Ahcène. Ces deux derniers se trouvaient déjà en danger lors du précédent prime et n'ont malheureusement pas suffisamment convaincu lors des évaluations.

Tous les quatre ont néanmoins eu l'occasion de se défendre sur scène. Mais avant que Nikos Aliagas ne rende le verdict du vote du public ainsi que celui du reste des élèves, une nouveau prime haut en couleur avait été organisé. Un orchestre philharmonique dirigé par Matthieu Gonet s'était notamment rassemblé pour accompagner les apprentis chanteurs lors de leurs prestations et de nouveaux invités prestigieux ont répondu présents. Ce sont Véronique Sanson, Keen'V, Gims, la révélation pop anglaise Tom Gregory (candidat de The Voice en Angleterre), le groupe de pop rock électro Hyphen Hyphen et Zaz qui ont accepté de faire le show sur leurs plus grands tubes avec les huit élèves épargnés.

En dehors des prestations des nominés, Gims a chanté avec Enola et Tiana. Anisha et ses camarades ont rendu hommage au regretté Daniel Lévi. Chris et Paola se sont ensuite produits sur scène avec Véronique Sanson. Zaz a ensuite fait la show avec Anisha, Louis et Carla.

De son côté, Carla a ensuite chanté Laissez-moi danser de Dalida et Louis avec Hyphen Hyphen. Léa et Tiana ont donné de la voix sur du Céline Dion. Enfin, Enola a chanté avec Tom Gregory et Carla et Chris avec Keen'v.

LES PRESTATIONS DES NOMINÉS

Julien a chanté sur Parce qu'on vient de loin de Corneille.

Ahcène a chanté sur Moulins de mon coeur de Michel Legrand.

Cenzo a chanté sur Lonely de Justin Bieber.

Stan a chanté sur Dis-moi des BB Brunes.

De belles prestations mais Michael Goldman, lui, a estimé que le résultat était inégal et a estimé quu Julien aurait pu mieux chanter. Ce qui lui a valu d'être sifflé par une partie du public...

LE RÉSULTAT DES VOTES

Le public a décidé de sauver Julien.

Les élèves devaient ensuite départager les trois derniers nominés en n'en sauvant qu'un seul :

Enola, Louis, Léa décident de sauver Ahcène.

Paola, Chris, Carla, Anisha ont préféré sauver Stan.

Tiana a voté pour Cenzo. Elle a été la seule à lui apporter du soutien. C'est un choc pour le candidat qui est donc éliminé.

Cenzo et Ahcène sont donc éliminés !