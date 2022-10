Star Academy : Les 4 nominés désignés, Michael Goldman face à une "erreur difficile à pardonner"

C'était l'heure des évaluations pour les 12 élèves encore en lice de la promotion 2022 de la Star Academy. Ce mardi 26 octobre, tous ont passé les épreuves stressantes de chant et de danse pour sauver leur place. Au programme, une interprétation au choix de Ne me jugez pas de Camille Lellouche ou Évidemment de France Gall, celle de Caruso (en italien bien sûr) et une chorégraphie contemporaine sur le morceau Because of you de Kelly Clarkson. Si la semaine dernière, les prestations des élèves ont beaucoup déçu, les professeurs ont eu de bonnes surprises cette fois-ci. Ce qui ne les a pas empêchés de procéder aux nominations en vue du troisième prime le 29 octobre prochain.

Cette semaine, quatre élèves sont sur la sellette. Deux seront éliminés lors du prime. A l'issue des évaluations, Michael Goldman, fils du mythique Jean-Jacques Goldman, a réuni la promotion dans le salon pour faire son annonce : Cenzo, Julien, Stan et Ahcène sont en danger. Si de nets progrès ont été enregistrés, leur niveau est encore faible à ce stade. Cenzo était "un peu en-dessous" des attentes des professeurs à l'image de Stan. Julien, déjà nommé la semaine dernière et rongé par le stress, a oublié des paroles de chansons, une "erreur difficile à pardonner" d'après le directeur. Ahcène a, quant à lui, "encore un peu trop de lacunes" pour être mis à l'abri.

La compétition est donc 100% masculine cette année au grand dam de Julien. Le candidat, déjà nommé la semaine dernière et sauvé par ses camarades, sentait qu'il allait être nommé à nouveau. A la sortie de son passage devant les professeurs, Julien s'est mis en colère, dans l'incompréhension de ne pas réussir à ce point à gérer la pression et le stress des évaluations. Heureusement pour lui, sa grande copine Enola, qui avait la lourde tâche d'ouvrir le bal de l'examen, a su le réconforter. Espérons que cela lui permette d'affronter plus sereinement la confrontation qui l'attend !