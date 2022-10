Star Academy : Découvrez le nom du premier élève éliminé !

C'est une soirée haute en couleur qu'a proposé TF1 ce samedi 22 octobre 2022. Une semaine après le lancement de la nouvelle saison de la Star Academy, Nikos Aliagas a présenté un nouveau prime en direct et pas des moindres puisqu'il s'est soldé par l'élimination d'un premier élève.

Depuis le mercredi 19 octobre, les 13 académiciens étaient au courant des nominés parmi eux à la suite de leurs évaluations. Le directeur de l'école Michaël Goldman avait alors annoncé les noms de Julien, Amisse et Ahcène. Ce sont donc eux qui se sont retrouvés en danger ce soir et qui ont été soumis aux votes. Mais pas que ! En effet, la règle voulait qu'un candidat se fasse sauver par le public et un autre par ses camarades.

Avant de connaître les résultats, les apprentis chanteurs ont eu l'occasion d'interpréter tous ensemble l'hymne officiel de cette promo 2022, Ne partez pas sans moi de Céline Dion remixée par Mosimann mais aussi de partager la scène avec des artistes confirmés. Ce sont Amir, Juliette Armanet, Julien Clerc, Naps, Adé et Lewis Capaldi qui ont accepté de venir interpréter leurs plus grands tubes avec les élèves. Amir a chanté Rétine avec Léa. Louis, Paola et Anisha ont interprété un medley de Julien Clerc avec l'artiste, Carla s'est retrouvée en duo avec Adé et Anisha avec Lewis Capaldi. Le rappeur Naps a fait le show sur La Kiffance avec Cenzo et Tiana, quant à Juliette Armanet, elle a poussé de la voix sur Flamme avec Chris. Carla a par ailleurs obtenu le bonus de danser et chanter seule sur Moi Lolita, d'Alizée pour avoir été la meilleure élève dans le cours de Yanis Marshall.

Les prestations des nominés

Julien a chanté sur Thinking Out Loud d'Ed Sheeran



Les avis des professeurs : "Le problème de Julien c'est sa capacité à se lâcher et à se mettre nu sur la scène. Je trouve qu'il y a eu quand même énormément de progrès, cette voix me transporte, tu es porté par ça, tout est plus facile quand on chante aussi bien", a estimé le directeur Michaël Goldman. Laure Balon, la professeure d'expression scénique, a quant à elle souligné que Julien avait beaucoup travaillé et qu'il commençait enfin à prendre l'aventure au sérieux : "Il l'a fait ! Il l'a prouvé !".

Amisse a chanté sur We Could Have Had It All d'Adele



Les avis des professeurs : Ils ont tous reconnu le travail qu'elle avait effectué et ont à l'unanimité été séduits par sa performance. Michaël Goldman l'a notamment félicité pour son courage et son audace en choisissant un titre aussi difficile.

Ahcène a chanté sur Bohemian Rhapsody de Queen



Les avis des professeurs : Tous ont considéré que le candidat avait superbement interprété cette chanson et avait réussi à la défendre, malgré un souffle parfois coupé. "C'était meilleur qu'en cours", lui a reconnu la professeure de chant Adeline Toniutti, laquelle a même demandé une nouvelle ronde d'applaudissements pour lui.

Un choix déchirant

Le public a décidé de sauver Julien. Les élèves devaient ensuite départager les deux derniers nominés. Et c'est une égalité parfaite qui en a résulté. Julien avait alors la lourde tâche de trancher. Après une très longue hésitation, il a fini par maintenir dans l'aventure Ahcène. C'est donc Amisse qui a été éliminée !