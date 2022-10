"Une attitude détestable" : Léa vivement critiquée après sa prestation avec Amir dans la Star Academy

Pour faire le show, ils ont fait le show les élèves de la Star Academy ! Lors du premier prime éliminatoire de la saison, lors duquel Julien, Ahcène et Amisse étaient nominés, tous ont eu l'occasion de démontrer leur talent sur scène. Seuls, en trio ou en duo avec des artistes de renom, la soirée fut haute en couleur.

Léa a notamment pu donner de la voix à deux reprises. D'abord avec Enola et Anisha sur un titre de Lady Gaga, puis avec Amir. C'est sur son tube Rétine qu'ils ont performé ensemble, dans la douceur. Mais, bien que talentueuse, l'élève de 24 ans n'a pas du tout convaincu par son attitude. Sa professeure d'expression scénique, Laure Balon, lui a d'ailleurs indiqué qu'elle devait faire beaucoup mieux. "Alors moi je vais dire que Léa est en devenir, qu'elle commence à creuser dans ses émotions, qu'elle se donne la permission", a-t-elle en premier lieu constaté. Et de continuer, plus durement : "Moi je trouve qu'Amir a donné 300% de son coeur et Léa tu as donné seulement 60%. Il faut que tu apprennes à être dans l'amour avec ton partenaire, surtout avec ce duo. Tu es très belle mais ce n'est pas assez pour moi, tout est là en toi, tu le sais, alors vas-y purée, lâche toi avec ton corps, je te dis que tu vas y arriver mais vas-y plus."

Même Amir y est allé de son petit conseil. "Se retrouver devant la France entière avec les meilleures conditions possibles, les musiciens, avec des profs qui nous accompagnent, un Nikos toujours bienveillant, je pense que ça conditionne pour un démarrage parfait. Tu as de la chance d'être là, ce qui t'attends peut devenir tout rose si tu t'investis, si tu mets du coeur, si tu prends la mesure de la chance que tu as d'être ici, donc moi je te soutiens à fond, tu l'as vu aujourd'hui mais investis-toi, c'est le principal", a-t-il adressé à Léa.

Sur Twitter, les internautes ne se sont en revanche pas montrés aussi tendres envers la candidate. "Cette Nana ne se prend pas pour de la merde et le pire c'est que son attitude détestable transpire sur scène !", "Léa est antipathique de ouf, quel gâchis de la faire chanter avec Amir", "Non mais Lea elle est nonchalante c'est incroyable!!", peut-on lire entre autres sur la plateforme sociale.