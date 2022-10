Star Academy : Le directeur Michaël Goldman cash, il recadre trois candidates en direct

Ce samedi soir, les téléspectateurs avaient rendez-vous sur TF1 pour un nouveau prime de la Star Academy. La semaine passée, ils avaient eu l'occasion de découvrir le lancement de cette nouvelle saison événement, 21 ans après la toute première remportée par Jenifer. Les 13 nouveaux élèves avaient alors été présentés au grand public en chantant sur scène un par un, juste avant d'intégrer le désormais célèbre château de Dammarie-les-Lys. Ils ont ensuite eu une semaine pour préparer cette seconde soirée en direct et trois d'entre eux se sont retrouvés nominés, à savoir Julien, Ahcène et Amisse.

C'est donc avec un stress en plus que ces derniers se sont présentés sur la scène samedi soir mais bien déterminés à rendre cette soirée inoubliable. Et elle avait de quoi l'être grâce aux invités de marque présents. En effet, TF1 a mis les plats dans les grands en accueillant sur le plateau les artistes confirmés Amir, Juliette Armanet, Julien Clerc, Naps, Adé et le chanteur international Lewis Capaldi.

Un trio d'élèves a également été formé et était composé de Léa, Anisha et Enola. Trois voix puissantes chez des candidates bien différentes les unes des autres. Pour éveiller les divas qui sont en elles, il leur a été proposé de chanter ensemble sur le titre I'll never love again de Lady Gaga. La prestation était réussie et les jeunes femmes l'ont terminée très satisfaites d'elles-même, allant jusqu'à se sentir comme des superstars. "J'avais l'impression d'être Céline Dion", a déclaré Enola après coup. Léa s'imaginait être Beyoncé et Anisha, Lara Fabian. Des comparaisons qui ont fait sourire Nikos Aliagas mais, en revanche, le directeur Michaël Goldman a souhaité les faire redescendre sur terre, de manière assez cash. "Ma nature à ce stade, ce serait de leur dire bravo parce que le tableau était magnifique et la prestation était très bonne mais la vérité est que, quand même, on n'est pas encore au niveau de Céline Dion, Lara Fabian et Beyoncé", a-t-il lâché. "Retour à la réalité", a alors commenté l'animateur. Michaël Goldman semblait néanmoins confiant pour la suite : "Bon, l'école sert à ça donc j'espère qu'elles auront ce niveau-là dans un mois".

Sur Twitter, les internautes ont en tout cas applaudit son intervention. "Merci monsieur le directeur !", "Et biiim", "Merci Michael Goldman de les faire redescendre un peu. C'était le monde des bisounours jusque-là", "Il a toujours un avis pertinent", "Michael Goldman a bien fait de remettre un peu d'humilité dans tout ça", "Il ne prend pas de pincettes !", peut-on lire.