Star Academy : Le grand retour perturbé par des problèmes de son !

Top départ pour la Star Academy. Plus de vingt ans après le premier lancement, l'émission qui a révélé Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé ou encore Grégory Lemarchal a fait son grand retour. Nikos Aliagas a de nouveau endossé le costume d'animateur et il était plus qu'heureux et fier de présenter les 13 élèves de cette promotion du come-back ainsi que leurs professeurs. L'émotion était à son comble. Le public trépignait d'impatience à l'idée de découvrir cette toute nouvelle saison du programme. Sauf que ces retrouvailles ont été gâchées par quelques problèmes... de son !

A peine l'émission débutée, plusieurs problèmes de micros se sont fait connaître. Les téléspectateurs ont peiné à entendre Nikos présenter les élèves de la promo en raison d'un mauvais son et d'un réglage empêchant de bien distinguer sa voix sous les applaudissements du public. Ils l'ont d'ailleurs fait savoir sur Twitter : "C'est moi ou le son est dégueulasse ? Nikos, son micro est en permanence coupé trop tôt", "Diminuer le son en arrière et augmenter ceux des micros, on ne comprend rien", "C'est moi ou il y a des problèmes de son ?", "Le son n'est pas génial sur le plateau", "Une émission musicale avec un son si mauvais, ça risque d'être compliqué pour mes oreilles."