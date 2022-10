Star Academy : L'identité du professeur de danse dévoilé, une belle surprise

Les informations concernant la nouvelle saison de la Star Academy, dont le coup d'envoi est prévu le 15 octobre sur TF1 à partir de 21h10, continuent à tomber. Contrairement aux précédentes saisons (diffusée entre 2001 et 2008), ce n'est pas Kamel Ouali qui sera en charge des cours de danse.

Nos confrères de Télé Loisirs ont révélé qui la production avait choisi pour endosser le rôle de professeur de danse et de chorégraphe du prime. Il s'agit de Yanis Marshall, un jeune homme de 32 ans qui a déjà une belle carrière. Très vite, le charmant brun s'est passionné pour la danse et en 2012, le public l'a découvert dans l'émission La Meilleure Danse sur M6/W9. Un an plus tard, il s'est démarqué en postant sur Youtube des vidéos dans lesquelles il reprend des chorégraphies en talons aiguilles. Les internautes sont au rendez-vous puisqu'il cumule des millions de vues. Et en 2014, il s'est hissé jusqu'à la finale de Britain's Got Talent avec ses acolytes Mehdi Mamine et Arnaud Boursain. On l'a également vu en tant que guest dans le jury de RuPaul's Drag Race et de la saison 1 du phénomène Drag Race France.

Yanis Marshall a tous les atouts pour être le nouveau professeur de danse de la Star Academy. Il a été chorégraphe du Danse avec les stars britannique et de la version ukrainienne de So you think you can dance. Et il donne régulièrement des cours à Paris. Nul doute qu'il saura donc porter les 13 élèves du château de Dammarie-les-Lys vers le haut. D'autant plus qu'il a des liens avec l'émission. Alors qu'il n'avait que 16 ans, il a intégré la troupe du Roi Soleil et a donc travaillé avec Kamel Ouali. Et la gagnante de la saison 1 du télé-crochet Jenifer a fait appel à lui pour chorégraphier son clip Sur le fil.