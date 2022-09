Star Academy : Des anciens candidats phares de retour, les premières informations dévoilées

C'est l'une des émissions les plus attendues. Le 15 octobre 2022, TF1 donnera le coup d'envoi de la nouvelle saison de la Star Academy (produite par Endemol France et DMLS TV). Un événement puisque c'est en 2008 que la dernière édition a été diffusée sur la première chaîne. Et le public est nostalgique. Il devrait donc être aux anges en apprenant que des anciens participants devraient faire leur grand retour.

Ce qui est certain, c'est que Karima Charni (de la saison 4, en 2004) sera aux commandes de la deuxième partie de soirée chaque samedi, après les émissions en direct. Elle sera en duplex aux côtés des élèves dans le bus qui les reconduira à Dammarie-les-Lys pour recueillir leurs premières réactions. La charmante brune devrait retrouver une autre élève de sa promotion. Selon les informations de Télé Star, Lucie Bernardoni (finaliste face au défunt Grégory Lemarchal) a été recrutée mais pour un autre rôle. Elle intègrerait l'aventure en temps que répétitrice pour préparer les candidats avant un prime. Son audace aurait donc payé puisqu'en mai dernier, elle a révélé qu'elle avait contacté la production "pour discuter de [son] métier de professeure de musiques actuelles [qu'elle] exerce déjà".

Enfin, toujours selon les informations de Télé Star, Edouard Algayon, candidat de la saison 3 de la Star Academy qui avait fait chavirer le coeur d'Elodie Frégé, rejoint l'orchestre de l'émission en tant que guitariste. Des infos qui n'ont, pour l'heure, pas été confirmées par TF1. Sur Instagram, Aria Crescendo (qui était prof de yoga en 2005) a annoncé qu'elle ferait son grand retour.

On sait que parmi les 20 000 candidatures, 13 ont été retenues afin de participer à cette belle aventure. Les candidats auront le bonheur de poser leurs valises au château de Dammarie-les-Lys. Et ils feront tout pour remporter les 100 000 euros en jeu ainsi que le contrat pour 1 album avec la maison de disque Sony Music Entertainment France. Pour les aider, cinq professeurs ont été recrutés (en danse, sport, chant, théâtre et expression scénique) ainsi que 2 répétitrices (qui prépareront les élèves au prime du samedi présenté par Nikos Aliagas). C'est l'entrepreneur et producteur Michael Goldman, accessoirement fils du célèbre chanteur Jean-Jacques Goldman, qui officie comme directeur.

L'aventure durera deux mois et les téléspectateurs pourront suivre la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 et le samedi à 17h20.