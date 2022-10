Star Academy : Une figure emblématique de l'émission de retour, le générique dévoilé... Toutes les infos !

Depuis 2008, plus de son ni d'image pour la Star Academy. 14 ans plus tard, le célèbre télé-crochet fait son grand retour. Dès samedi 15 octobre 2022, TF1 diffusera le premier prime très attendu, présenté par Nikos Aliagas et dont le directeur ne sera autre que Michael Goldman le fils du célèbre Jean-Jacques Goldman, et au cours duquel la nouvelle promotion de 13 jeunes chanteurs sera présentée. Quelques surprises attendent également les téléspectateurs : d'anciens candidats seront de la partie et endosseront des rôles phares !

C'est le cas de Matthieu Gonet. Il n'a pas réellement été au casting de la Star Academy et n'a pas concouru dans l'espoir de décrocher le titre de grand vainqueur mais ce musicien, désormais âgé de 50 ans, est une figure incontournable du programme. En effet, entre 2001 et 2007, il a oeuvré dans l'ombre. Directeur musical, pianiste, orchestrateur, répétiteur, chef d'orchestre, jury lors des évaluations des élèves... il a multiplié les casquettes au fil des saisons. Aussi, à la fin de chaque édition, Matthieu Gonet endossait le rôle de directeur musical des tournées. Bien des années plus tard, il signe son retour dans l'émission.

C'est sur Instagram qu'il annonce la belle nouvelle, en légende d'une photo du logo de la Star Academy. "Comme on a la joie de retrouver sa famille après quelques années, j'aurai le plaisir de diriger l'orchestre symphonique qui accompagnera le 3ème prime de la @staracademytf1, le 29 octobre prochain, aux côtés également des merveilleux musiciens de @davidberlandparis. Si heureux de retrouver à cette occasion mes chers @nikosaliagas @mathieuvergne ainsi que ma @luciebernardoni", apprend-t-on. Pas de rôle récurrent pour lui cette fois, mais une place de choix lors de la troisième soirée, comme il l'indique.