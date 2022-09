Jean-Jacques Goldman : Sa réaction quand il a su que son fils allait participer à la Star Academy !

On pensait que le château de Dammarie-les-Lys avait fermé ses portes à tout jamais lors de la dernière saison de Star Academy. C'était sans compter la grande période de nostalgie télé qui allait s'emparer des années 2020. Depuis plusieurs années, de vieux programmes font leur retour et la Star Ac' n'y a pas échappé. C'est officiel : l'émission fera son come-back le 15 octobre prochain sur TF1, toujours présentée par Nikos Aliagas, animateur emblématique. Un changement notable du côté de la direction : Michael Goldman est nommé directeur de cette nouvelle saison.

Vous avez bien entendu : le fils producteur de Jean-Jacques Goldman aura bel et bien la mission de faire régner l'ordre au sein de la Star Academy. Un choix qui aurait pu étonner son célèbre papa, en retrait de la scène pour plus de discrétion, mais il n'en est rien. Au contraire : "Il m'a félicité quand il a su que j'allais faire l'émission. Je ne suis pas sûr qu'il ait la télé mais la Star Ac, c'est une des seules émissions où il avait fait un peu de promotion donc il s'en souvenait bien" a raconté Michael Goldman au Parisien.

S'il se doute que le public scrutera ses moindres mouvements de part son statut de "fils de", Michael Goldman compte bien jouer son rôle sans se soucier des regards du public. Il l'affirme, il ne sera rien d'autre que lui-même : "Avec les élèves et les profs, on va être dans le même bateau, on gagnera tous à ce que cette émission soit réussie, donc que les primes soient top, que les performances soient bonnes. C'est notre responsabilité. Je vais avoir un bureau au château... Je vais peut-être amener une chauffeuse pour pouvoir y dormir si je suis épuisé (rires)."

Sa présence dans l'émission n'a rien à voir avec une simple envie de se montrer en public : "Depuis que je suis gamin, j'adore l'idée de découvrir des artistes. Toute ma vie de producteur a tourné autour de cela. C'est ce qui m'a toujours attiré même en tant qu'amoureux de la musique. [...] Découvrir un diamant, l'orienter ou l'aider à s'accomplir m'a toujours excité." Ce qui est certain, c'est que Michael est bien le fils de son père.