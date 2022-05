Star Academy de retour : Jean-Pascal Lacoste révèle le "joli rôle" qu'on lui a proposé et un gros scoop !

La rumeur circulait depuis un petit moment et elle a été confirmée il y a quelques jours : la Star Academy va rouvrir ses portes ! Dès l'automne prochain, vingt-deux ans après son lancement et quatorze ans après son arrêt, la compétition musicale la plus célèbre sera en effet de retour sur TF1. "Très certainement en octobre, après la diffusion de The Voice Kids", a précisé un technicien qui travaille sur ce projet auprès du Parisien.

Nos confrères ont également été en mesure de révéler que les nouveaux élèves cohabiteront dans le "lieu emblématique" qu'est le château des Vives-Eaux de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), où les promotions de 2001 à 2008 ont vécu avant eux. Nikos Aliagas retrouvera par ailleurs son rôle d'animateur. Des bases solides dont on ne peut pas se passer selon Jean-Pascal Lacoste, ex-candidat de la saison 1 en 2001 et père de famille. "C'est obligatoire. Il faut. C'est la marque de Star ac'. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas le château, s'il n'y a pas Nikos, ça ne marchera pas", a-t-il assuré dans TPMP Week-end vendredi 6 mai 2022.

Quel rôle aura-t-il ?

L'ex de Jenifer a en outre parlé de sa présence éventuelle dans cette nouvelle saison événement. "On en discute. Ce serait bien. C'est bien parti, il n'y a rien de fait. Mais on s'est parlé...", a-t-il expliqué. Sans pouvoir trop s'avancer, il a évoqué "un joli rôle au sein du château" qu'on lui aurait proposé. "Un rôle de directeur, de CPE, de conseiller aux élèves, de leur donner un peu l'expérience..."

Sur sa lancée, l'agitateur comme on le surnomme a fait une autre révélation. "Je peux même dire qu'il y aura même la minute de téléphone ! La fameuse minute. C'est un scoop !", a-t-il lâché. Les plus nostalgiques se souviendront de cette toute petite minute qu'avaient les candidats pour appeler leurs proches. Un moment fort en émotion avec souvent beaucoup de larmes lorsqu'il fallait raccrocher.

Une chose est certaine en tout cas, Jean-Pascal Lacoste ne pourrait pas être plus heureux de voir le programme qui l'a fait connaître revenir sur nos écrans. "Ils reviennent, enfin ! Enfin, la Star Academy revient !", s'est-il réjouit.