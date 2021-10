Jenifer et Jean-Pascal amusés par leur ex- couple : vingt ans après, ils réagissent

Comment parler de la Star Academy sans évoquer l'histoire d'amour emblématique qui est née devant les caméras de TF1. En 2001, Jenifer et Jean-Pascal Lacoste ont vécu une petite idylle. Un moment qu'ils se sont remémorés samedi 30 octobre 2021.

Ce jour-là, la première chaîne a diffusé un prime spécial pour fêter les 20 ans de l'émission, présentée par Nikos Aliagas. A l'instar de Patrice Maktav, Mario Barravecchia et Jessica Marquez, Jenifer et Jean-Pascal Lacoste ont fait le déplacement pour revivre les moments cultes qu'ils ont connus lors de leur aventure au château de Dammarie-les-Lys. Après avoir versé quelques larmes une fois l'hymne de leur édition entonnée ou rigolé en revoyant les images sur lesquelles elle se faisait un peu taper sur les doigts à cause d'écarts alimentaires, la pétillante brune de 38 ans et l'homme de 43 ans n'ont pas échappé à une allusion à leur romance.

"Normal tu es en colo tu profites", a lancé Jenifer avant de revoir des images d'eux au château en train de se rapprocher, de s'embrasser, puis de s'éloigner. "C'est tellement mignon. Je ne garde que les bons souvenirs", a-t-elle commenté. Un avis partagé par Jean-Pascal Lacoste : "Moi j'étais amoureux de Jen. C'est une amourette qu'on a eue tous les deux. C'est génial. C'est mignon comme tout. C'est de bons souvenirs."

Aujourd'hui, ce n'est en effet plus que des souvenirs puisque chacun a refait sa vie de son côté. Jean-Pascal file le parfait amour avec Delphine Tellier, avec laquelle il a prévu de se marier. Et il est l'heureux papa de Kylie et Maverick (13 et 9 ans, nés de son ancienne union avec une femme prénommée... Jennifer). Jenifer est quant à elle la maman comblée d'Aaron (17 ans, né de ses anciennes amours avec Maxim Nucci), Joseph (7 ans, né de son ancienne relation avec Thierry Neuvic) et d'un petit dernier né en mai dernier (fruit de son union avec Ambroise).