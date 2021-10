Jenifer en larmes pour les 20 ans de la Star Academy : vive émotion sur le plateau

Joyeux anniversaire la Star Academy. Samedi 30 octobre 2021, TF1 a diffusé le premier prime pour les 20 ans de l'émission présentée par Nikos Aliagas. L'occasion de retrouver certains candidats de la saison 1, en 2001. Et l'émotion était sans surprise au rendez-vous.

Il y a vingt ans, plusieurs candidats ont fait leurs premiers pas à la télévision puis dans le château de Dammarie-les-Lys. Et pendant plusieurs semaines, ils ont suivi des cours afin de se perfectionner sur scène pour faire le show et espérer remporter la compétition. La mayonnaise a pris, les téléspectateurs étaient au rendez-vous, faisant ainsi de ce programme une émission culte. Plusieurs saisons ont suivi et aujourd'hui, TF1 fête les 20 ans du programme.

Pour l'occasion, la première chaîne va diffuser plusieurs primes. Pour le premier, Jenifer, Jean-Pascal Lacoste, Patrice Maktav, Mario Barravecchia et Jessica Marquez ont fait le déplacement. Et, immense bonheur pour les fans de la Star Academy, ils ont réinterprété l'hymne de la saison 1 : La Musique. De quoi faire ressortir de nombreuses émotions chez la maman d'Aaron (17 ans, né de ses anciennes amours avec Maxim Nucci), Joseph (7 ans, né de son ancienne relation avec Thierry Neuvic) et d'un petit dernier né en mai dernier de son union avec Ambroise.

"On ne se voit pas comme dans les autres émissions. Là je revois la petit Jen d'il y a 20 ans", a lancé Nikos Aliagas qui a l'habitude de la côtoyer notamment sur le plateau de The Voice. Jenifer a donc eu bien du mal à retenir ses larmes. "Il y a eu 20 ans, il y a eu beaucoup d'étapes aussi", a-t-elle confié les larmes aux yeux.

A l'instar de ses camarades, Jenifer a ensuite revu des images de son édition. "Je ne suis pas vraiment très loin de celle que je vois là. Je n'ai jamais vraiment vu l'intégralité de notre saison, mais je pense que je ne suis pas très loin de celle que je vois", a-t-elle commenté. Une impression partagée par la productrice, Alexia Laroche-Joubert.