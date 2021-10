Jenifer épuisée par son bébé et son travail : son mari "aimerait qu'elle leur accorde plus de temps"

Jenifer est exténuée selon les information du magazine Voici. La maman de trois enfants (Aaron, 17 ans, dont le père est Maxim Nucci ; Joseph, 7 ans, fruit de sa relation avec Thierry Neuvic et le petit dernier qu'elle a accueilli avec son mari Ambroise Fieschi), âge de 38 ans a été aperçue dans la rue le 28 septembre 2021 "traînant les pieds en allant chez le pédiatre". Des nouvelles un peu alarmantes.

"Elle est fatiguée... entre l'enregistrement de son album, la promo de The Voice et son bébé, les nuits sont courtes....", déclare un proche au magazine. Ce qui est tout à fait compréhensible. Et le pire est peut-être à venir puisque les live de la version All Stars du télé-crochet vont commencer à partir du 16 octobre avec la demi-finale. Dans ce moment difficile pour la chanteuse, elle peut compter sur le soutien de son époux qui fait tout pour que les allers et retours entre Paris et la Corse soient limités. Quitte à monter une affaire dans la capitale. Ainsi apprend-on qu'il a visité un local afin de peut-être y ouvrir un bar.

Ambroise Fieschi est aussi un papa poule qui promène souvent leur bébé la journée. "Il est dingue de leur fils. C'est son premier enfant, alors il est à fond et il aimerait que Jen leur accorde plus de temps", révèle toujours le même proche. Ambroise trouve que Jenifer "travaille trop" et ne passe "pas assez de temps à la maison". La source confie ensuite : "C'est un peu tendu sur le sujet en ce moment." Mais nous sommes certain que le couple va arriver, avec le temps, à s'accorder.

Malgré la fatigue, son engagement dans sa vie professionnelle et sa notoriété, Jenifer fait tout pour être une maman normale. "Je passe l'aspirateur et nettoie mes toilettes. Il y a plein de mamans qui bossent et qui essaient de faire de leur mieux. Je fais pareil", avait-elle confié à Télé 7 jours. Nul doute qu'il s'agit ici d'une période un peu difficile mais que les mariés en ressortiront plus soudés que jamais.