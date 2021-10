Jenifer séparée de Thierry Neuvic : "Tout était tellement évident..."

Sur les plateaux de tournage, il n'est pas rare que des stars tombent follement amoureuses de leur partenaire à l'écran. Cela a d'ailleurs été le cas pour Thierry Neuvic - à l'affiche de J'ai Menti, ce mercredi 6 octobre 2021 sur France 2 - qui, lors du tournage du film Les Francis de Fabrice Begotti en 2013 est tombé sous le charme de la chanteuse Jenifer.

Et à l'occasion d'une interview accordée à nos confrères de RMC, la chanteuse s'était d'ailleurs vivement épanchée sur sa relation avec Thierry Neuvic. "J'y ai rencontré l'homme de ma vie !", avait-elle annoncé, amoureuse. Et d'ajouter :"Ce n'est pas une simple rencontre, c'est l'amour, le vrai, le seul ! On était terriblement gênés pour la première scène d'amour... Et puis voilà, c'est dingue. On ne s'est plus jamais quittés. Tout était tellement évident." En août 2014, l'artiste avait donné naissance à son fils Joseph, né de sa relation avec l'acteur. Une naissance très attendue par le couple.

Un amour inattendu

Invité au micro de Laurent Argelier pour MFM Radio en juillet 2014, Elie Semoun s'était exprimé au sujet de la relation de son amie. Après s'être confié sur ses vacances en Corse aux côtés de Jenifer, ce dernier s'était ensuite souvenu de l'excitation ressentie par la chanteuse et Thierry Neuvic à l'idée de devenir parents. Également présent lors du tournage du film Les Francis, l'humoriste est revenu sur les prémices de cette relation : "Et puis on a assisté à cette belle histoire d'amour entre Thierry Neuvic et elle. On a été les premiers spectateurs de ça, c'est beau, c'est inattendu. Ni l'un ni l'autre ne s'y attendait. C'est magnifique de voir une histoire d'amour comme ça qui naît." Malheureusement, cette belle histoire d'amour s'est soldée par leur séparation en janvier 2016.

Depuis, la maman d'Aaron (né de son idylle avec Maxime Nucci) a retrouvé l'amour auprès de son actuel compagnon Ambroise Fieschi. Mariés depuis août 2019, les deux Corses ont donné naissance à leur enfant, en mai dernier.