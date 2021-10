"On a dû sévir" : La négligence qui a impacté deux candidates de la Star Academy

En 2001, TF1 a donné le coup d'envoi de la saison 1 de la Star Academy. Ainsi, les téléspectateurs ont pu découvrir les candidats qui allaient intégrer le château de Dammarie-les-Lys. Tous étaient motivés pour apprendre à être de vrais artistes. Mais certains en ont aussi profité pour abuser un peu de la nourriture comme l'a rappelé la productrice Alexia Laroche-Joubert lors du prime pour les 20 ans de l'émission, diffusé le 30 octobre 2021.

Les candidats qui ont particulièrement suivi la saison 1 s'en rappellent. Jenifer et Carine ont un peu trop abusé des sucreries lors de leur édition. Ainsi, la première avait pris pas moins de 7 kilos et la seconde affichait 5 kilos en plus sur la balance. Cela a donc poussé la production a prendre des mesures drastiques.

"Il s'avère qu'on avait un peu négligé les problème d'alimentation au démarrage. On avait mis au départ plein de gâteaux, de sucreries, etc. Et il s'avère qu'il y en a deux qui ont particulièrement apprécié la générosité de la production. Il y avait une prise de volume et un problème de souffle. Et les deux n'étaient pas très contentes de ça. Donc on a dû sévir", a confié Alexia Laroche-Joubert à Nikos Aliagas.

Les téléspectateurs ont ensuite redécouvert des images à travers lesquelles la femme de 51 ans, qui était la directrice du château à l'époque, remontait un peu les bretelles de Carine et de Jenifer. Elle leur a expliqué qu'elle allait retirer toutes les sucreries et qu'elles n'auraient droit qu'à une tarte par semaine. Un souvenir qui a beaucoup amusé la maman d'Aaron (17 ans, né de ses anciennes amours avec Maxim Nucci), Joseph (7 ans, né de son ancienne relation avec Thierry Neuvic) et d'un petit dernier né en mai dernier de son union avec Ambroise, ainsi que Carine.