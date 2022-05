Star Academy : Aaron Nouchy, Annily Chatelain, Elia Vaé... Qui sont les enfants des anciens élèves ?

Il n'aura pas fallu plus de quelques 48 heures pour que plusieurs milliers de personnes postulent au casting de la prochaine saison de la Star Academy. À peine annoncé, le retour du célèbre télé-croche de TF1 suscite un grand intérêt. Il faut dire que la Star Academy marque avant tout l'arrivée des télé-crochets en France, après le succès de Loft Story, c'est l'émission musicale de TF1 qui a marqué toute une génération. Pour en célébrer les 20 ans, les primes de TF1 cette année ont également connu des cartons d'audience. 20 ans sont passés et les anciens élèves de la Star Academy, toutes saisons confondues, ont fait leur chemin. Si certains sont restés dans la musique, comme Jenifer, d'autres se sont reconvertis à la télévision comme Jean-Pascal Lacoste. Mais surtout grand nombre d'entre eux sont devenus parents. Alors, qui sont les enfants de la Star Academy ?

Jenifer est la première gagnante de l'émission de TF1. Et si l'artiste de 39 ans connaît encore un succès dans sa carrière professionnelle, l'ex-coach de The Voice a également connu un grand bonheur dans sa vie personnelle. Elle est par ailleurs la maman de trois garçons, Aaron Nouchy, 18 ans, fruit de ses amours avec le musicien Maxim Nucci, mais aussi de Joseph (7 ans), né de sa relation passée avec le comédien Thierry Neuvic, et enfin un petit dernier, né en 2021, dont le prénom a été gardé secret et dont le papa n'est autre que son mari Ambroise Fieschi. Elle n'est bien entendu pas la seule à être devenue maman chez les anciens élèves de la Star Academy.

Annily Chatelain, Lenny Camara et Kylie Lacoste...

Comme elle, Nolwenn Leroy (Star Academy 2) a connu les joies de la maternité avec le petit Marin, Emma Daumas (Star Academy 2), avec deux enfants, Valentine et Antonin, Olivia Ruiz (Star Academy 1) avec un petit Nino ou encore Magali Vaé (Star Academy 5), avec une petite Elia. Des anciens élèves sont aussi devenus papas, c'est le cas d'Houcine (Star Academy 2), dont le fils Lenny a fait forte impression lors de son passage sur le plateau des 20 ans de l'émission. Mais aussi de Jean-Pascal Lacoste (Star Academy 1), papa de Kylie et Maverick, nés des amours de ce dernier avec une américaine prénommée Jennifer. Actuellement en couple avec Delphine Tellier, soeur de Sylvie Tellier, ils attendent d'ailleurs leur premier enfant. Enfin Jérémy Chatelain (Star Academy 2) est le papa d'une ravissante jeune fille de 17 ans, Annily Chatelain, dont la mère n'est autre qu'Alizée.