Annily Chatelain a 17 ans : La fille d'Alizée est une ado stylée, accro aux changements capillaires !

Annily Chatelain a 17 ans ! La fille d'parfait sosie de sa mère et de son père. Sur Instagram, la fille de la chanteuse de 37 ans est déjà très suivie. Et ses plus de 60 000 abonnés sont ravis de suivre ses aventures et ses looks, car Annily Chatelain a déjà tout d'une parfaite influenceuse qui est déjà accro... aux folies capillaires ! Ce 28 avril 2022,! La fille d' Alizée et Jérémy Chatelain que les fans de la Lolita et de la Star Academy ont vu grandir a bien changé. À 17 ans, l'adolescente devenue elle aussi Lolita est tout simplement ravissante et a tout hérité de ses deux parents. En effet, la grande soeur de Maggy – fille d'Alizée et de son époux Grégoire Lyonnet – est le. Sur Instagram, la fille de la chanteuse de 37 ans est déjà très suivie. Et ses plus de 60 000 abonnés sont ravis de suivre ses aventures et ses looks, car Annily Chatelain a déjà tout d'une parfaite influenceuse qui est déjà accro... aux folies capillaires !

Et c'est bien quelque chose qui la différencie de sa mère. Si Alizée a souvent été fidèle à son carré noir avec lequel elle a marqué les esprits dans les années 2000, Annily Chatelain, sa digne héritière, elle, ne manque pas de jouer les caméléons. Sur Instagram, elle partage ainsi des photos d'elle avec des looks capillaires complètement différents. Blonde, châtain, brune, cheveux courts ou cheveux longs, on ne peut que s'accorder à dire que tout lui va.