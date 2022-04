Alizée : Tête-à-tête avec Maggy à la plage, grande "première" !

Pieds nus, le pantalon relevé et le ciré bien ajusté, Maggy, 2 ans, s'est aventurée sur le sable et dans l'eau encore un peu fraîche de la Méditerranée entre deux pauses câlins et des constructions de châteaux de sable. Le sourire jusqu'aux oreilles, Maggy, qui a bien grandi, a savouré ces instants de bonheur qui font plaisir à voir : "Les meilleurs moments en vivant au bord de la mer", "Magnifiques photos de Maggy", "Toute jolie la petite princesse", "Profitez au maximum de ces beaux moments", "La petite puce a bien grandi !"

Alizée nage dans le bonheur depuis qu'elle est tombée dans les filets de Grégoire Lyonnet. Candidate à l'époque de Danse avec les stars, émission qu'elle a remportée avec lui, l'artiste a fini par partager bien plus avec Grégoire que des entraînements de danse. Mariés en juin 2016 (voir notre diaporama), les tourtereaux sont devenus parents de Maggy trois ans et demi plus tard. Un beau bébé, fruit de leur amour, dont prend grand soin Annily, la première fille de 16 ans d'Alizée née de sa relation avec l'ancien Star Académicien Jérémy Chatelain. Les deux soeurs sont très complices en dépit des années qui les séparent. D'ici la fin de l'année, Annily s'envolera direction Londres pour entamer ses études, laissant Maggy livrée à elle-même. A moins qu'Alizée et Grégoire réalisent le projet qu'ils ont en tête depuis plusieurs mois : un second bébé.