Alizée : Maman émue devant ses deux filles Annily et Maggy, soeurs complices

Annily et Maggy ont deux papas différents. L'aînée de 16 ans est la fille aînée d'Alizée et son ex-mari Jérémy Chatelain, ancien candidat de Star Academy. Ses parents s'étaient unis en 2003 et ont divorcé en 2012.

Maggy, la petite (demi-)soeur d'Annily, est née de la relation de sa maman avec Grégoire Lyonnet. Alizée et le danseur se sont rencontrés en 2013 grâce à l'émission Danse avec les stars. Ils se sont mariés en juin 2016. La petite famille recomposée vit en Corse.

Alizée et ses deux filles Annily et Maggy ont récemment été testées positives à la Covid, suscitant l'inquiétude de ses admirateurs. "Merci à tous pour vos nombreux messages. Maggy va mieux et moi encore fatiguée mais tout va bien. Pour répondre à vos demandes : Maggy a fait un test salivaire et elle a été super !", avait expliqué la célèbre interprète de la chanson Moi, Lolita. Elle avait tenu à rassurer ses abonnés, en leur confiant que son état de fatigue s'améliorait de jours en jours.

Grégoire Lyonnet, lui, semble avoir échappé au virus.