Alizée et Grégoire Lyonnet : Amoureux complices pour un week-end au soleil

La chanteuse Alizée Lyonnet et son mari Grégoire ont passé un week-end romantique du côté de chez eux, en Corse, comme cette dernière l'a dévoilé sur son Instagram avec une série de photos : soleil, mer et bras dessus bras dessous étaient au programme.

Alors que l'interprète du tube Lolita était au repos forcé après qu'elle et ses filles, Maggy et Annily, aient contracté la Covid, elle a enfin pu s'octroyer un peu de bon temps avec son mari le danseur Grégoire Lyonnet. C'est sur les réseaux sociaux que le couple a décidé de partager ce moment intime avec son public. Les fans ont pu découvrir des clichés pris en bord de mer, ou encore des selfies immortalisant les tenues (parfois excentriques) de la chanteuse de 37 ans. "Du sourire, de l'amour et du soleil" nous dit Alizée en commentant ses photos par des emojis sourire, coeur et soleil. Leurs amis, avec qui ils ont partagé la scène de Danse avec les stars, Laurent Ournac et Christophe Licata ont commenté respectivement "bisous les amis" et des emojis coeur.