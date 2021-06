Alizée amoureuse : son message attendrissant pour les 35 ans de Grégoire Lyonnet

En couple avec Grégoire Lyonnet depuis sa participation dans la quatrième saison de Danse avec les stars, diffusée sur TF1, Alizée semble vivre un véritable conte de fée aux côtés de son époux. Tombés amoureux l'un de l'autre lors des différents tournages, les deux tourtereaux ne manquent aucune occasion pour partager leur quotidien sur les réseaux sociaux. Et pour l'anniversaire de son conjoint, samedi 26 juin 2021, la chanteuse et heureuse mère de famille n'allait pas faire une exception à la règle en adressant sur la Toile un message rempli d'amour à celui qui partage sa vie.

Pour les 35 ans du danseur, Alizée a attendri les internautes en publiant une jolie photo de ce dernier, en pleine promenade avec leur petite fille, Maggy (née en novembre 2019). Et en légende photo, la mère de famille a écrit quelques lignes, totalement attendrissantes, qui témoignent de tout l'amour qu'elle lui porte. "Joyeux anniversaire au plus merveilleux des maris et des papas. Merci de prendre soin de nous chaque jour comme tu le fais. On t'aime très fort", peut-on lire en description. Un message court, mais qui a réussi à séduire les followers de l'artiste qui souhaitent, à leur tour, une belle journée à son compagnon.