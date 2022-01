Alizée et sa fille Maggy malades : mère et fille sont touchées par la Covid-19

La chanteuse Alizée Lyonnet, célèbre interprète du tube Moi...Lolita a annoncé une bien mauvaise nouvelle à ses fans sur Instagram ce jeudi 20 janvier 2022.

En pleine préparation des nouveaux spectacles de l'école de danse qu'elle a ouverte avec son mari Grégoire Lyonnet, la chanteuse de 37 ans a été touchée par la Covid-19. Elle a annoncé par la même occasion que sa fille de 2 ans Maggy était également positive au test. "Covid : 1, Maggy/Alizée : 0", pouvait-on lire à côté de la photo d'un autotest, sur la story Instagram de l'ancienne candidate de Danse avec les stars.

L'image d'un personnage épuisé présent sur cette même story laisse suggérer que la maman et sa fille sont belles et bien touchées par le virus. Alizée, qui avait révélé l'origine du choix du prénom de sa fille il y a peu, sera donc maman à temps plein pour sa petite dernière le temps d'un confinement forcé.

La chanteuse pourra compter sur sa première fille Annily, 17 ans, née de sa relation avec l'artiste et ancien candidat de la Star Academy Jérémy Chatelain et son mari Grégoire Lyonnet. En effet, rencontré 3 ans plus tôt lors de la célèbre émission de TF1 Danse avec les stars, où ils se sont illustrés en gagnant l'édition, le couple s'est marié en 2016. Une histoire digne des plus belles romances pour un duo qui ne manque jamais une occasion de réaffirmer son amour.

En juin 2021, la chanteuse plus conquise que jamais, avait adressé des mots doux à son compagnon : "Joyeux anniversaire au plus merveilleux des maris et des papas. Merci de prendre soin de nous chaque jour comme tu le fais. On t'aime très fort."

Aujourd'hui, Alizée et Grégoire s'adonnent à leur passion dans l'école de danse qu'ils ont ouverte à deux.