Alizée maman : l'histoire intime derrière le prénom de sa fille Maggy

Maman de deux filles (Annily, 16 ans, née de son union avec le musicien Jérémy Chatelain) et Maggy (2 ans, fruit de son amour avec son mari Grégoire Lyonnet), Alizée a confié les secrets du prénom de sa cadette auprès des journalistes du magazine Magicmaman. Dans cette interview, on apprend que ce n'est qu'au bout du 8ème mois de grossesse que l'interprète du titre Moi... Lolita a trouvé comment elle allait appeler sa fille.

Amatrice de prénoms anciens, la fondatrice d'un studio de danse basé à Ajaccio a eu le coup de coeur pour ce "prénom doux" qui permet de combiner ses initiales et celles de son époux : A et G (initiales déjà reprises pour leur studio de danse A&G Lyonnet). Concernant l'orthographe de ce prénom, Alizée a choisi le Y car son nom de jeune fille (Jacotey) mais aussi celui de son époux (Lyonnet) en contiennent un.

Elle raconte : "Quand je l'ai proposé à Grégoire et à Annily, ils ont tout de suite aimé. Grégoire, qui a toujours du mal à trancher, s'est dit "Ok, on garde ce prénom pour le moment et on verra à la naissance quand elle sera là". Et quand il a vu Maggy pour la première fois, il a trouvé que ce prénom lui allait très bien. Je ne voulais pas que Grégoire accepte mes idées de prénoms pour me faire plaisir, je voulais que cela reste un vrai choix de couple."

D'origine Corse, Alizée Lyonnet a confié que même si elle affectionnait particulièrement les prénoms de cette île, elle les trouve cependant difficiles à porter et à prononcer. "Je m'en rends compte, lorsqu'on amène les enfants en compétition et qu'on doit les appeler au micro à l'aéroport, certains ont des noms (un peu) imprononçables." confie-t-elle. Son but ? Trouver un prénom peu commun, rare, ancien et qui reflète son histoire d'amour avec Grégoire. C'est chose faite !

L'intégralité de l'interview d'Alizée est à retrouver sur le site Magicmaman.