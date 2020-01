Danse avec les stars : Top 10 des prestations les plus mémorables

Shy'm & Marime Dereymez – Rumba sur You Can Leave Your Hat on de Joe Cocker

Avant d'intégrer le jury, la belle Shy'm a été candidate de l'émission. En 2011, elle remporte la deuxième saison au côté de son partenaire Maxime Dereymez. Si on la savait déjà bonne danseuse, on ignorait que la jeune femme pouvait se montrer si à l'aise et autant femme fatale. Sa rumba, réalisée lors du quatrième prime au son de You Can Leave Your Hat on a marqué les esprits de par son caractère sexy et même sulfureux. Une prestation que l'on n'est pas près d'oublier !