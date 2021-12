Alizée : Sa fille Annily (16 ans) va bientôt quitter le nid familial, projet loin de la Corse

Alors que sa petite dernière, Maggy, vient de fêter ses 2 ans, Alizée va bientôt voir sa fille aînée quitter la maison familiale. Annily Chatelain (16 ans), que la chanteuse a eue avec Jérémy Chatelain - a prévu de quitter la France. C'est lors d'une interview accordée au magazine Magicmaman - dont elle fait la une avec Maggy dans les bras -, que l'artiste de 37 ans a révélé la nouvelle. "Avec Grégoire, on se dit que si on n'a pas de troisième enfant, Maggy aura peut-être la vie d'enfant unique, car dans un an, Annily part vivre à Londres pour ses études", a confié la propriétaire du Studio de danse A&G Lyonnet, situé à Ajaccio.

Pour l'interprète de Moi...Lolita, ce départ doit évidemment être un crève-coeur puisqu'elle se retrouvera en tête à tête avec son mari et leur fille Maggy... Sauf si un troisième bébé pointe le bout de son nez ! Interrogée sur son envie de grossesse, Alizée a simplement répondu : "On verra bien". La femme de Grégoire Lyonnet a expliqué qu'elle a "beaucoup de choses à gérer" dans sa vie de maman à 100 à l'heure, entre sa petite Maggy, sa grande fille et son studio de danse. "J'avais évidemment oublié ce que c'était, de se lever la nuit, par exemple. Je me remémorais au fur et à mesure comment c'était avec Annily, et tout est revenu naturellement. La fatigue, les soucis sont différents, mais ce n'est que du bonheur. J'aime la vie que je mène", a-t-elle déclaré.