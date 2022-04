Alizée : Son ex-mari Jérémy Chatelain monte au créneau pour protéger leur fille Annily

Annily Chatelain n'a que 16 ans mais la jeune femme est déjà très populaire. Certes, la célébrité de ses deux parents, Alizée et Jérémy Chatelain y est pour beaucoup, mais pas que. La Corse est très active sur les réseaux et s'est construit une solide base d'admirateurs au fil des années. Ce sont aujourd'hui plus de 60 000 personnes qui la suivent sur sa page Instagram.

Il y a quelques jours, Annily a publié une série de portraits. Habillée d'une brassière noire, plongée dans une ambiance clair obscur, la lycéenne joue les modèles et écrit "Talk about me" en légende. La fille d'Alizée a reçu de nombreux commentaires et de compliments et certains messages n'ont visiblement pas plu à son papa, qui est monté au créneau. "Tous les garçons qui font des fautes d'orthographe CALMOS", a écrit Jérémy Chatelain dans la section réservée aux commentaires. L'artiste de 37 ans a également réagi dans sa story Instagram, reprenant la publication de sa fille. "Laisse tomber, ma fille ça devient Kylie Jenner, j'espère qu'elle va ramener plein d'argent", a-t-il écrit (voir le diaporama). Un commentaire à prendre au second degré, cela va de soit...