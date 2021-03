Annily Chatelain : En deuil, la fille d'Alizée a perdu l'un des hommes de sa vie

C'est une journée qui sera, pour toujours, douloureuse. Le jeudi 4 mars 2021, la jeune Annily Chatelain a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle avait perdu un être cher. Sans plus de détail, la fille d'Alizée et de Jérémy Chatelain a évoqué sa peine en partageant une photographie d'enfance, sur laquelle on l'aperçoit auprès d'un vieil homme au sourire large. Un coeur et une colombe qui prend son envol, en guise d'émojis, signifient que l'adolescente traverse actuellement le pire.

Il s'agissait de son arrière-grand-père, du côté paternel. Touché par cette mort, Jérémy Chatelain a également partagé ses sentiments brisés sur son compte Instagram. L'ancien compagnon d'Alizée, ancien Staracadémicien, a publié une autre image du défunt, le pouce en l'air, sur son lit d'hôpital. "Repose en paix, pépé Georges", écrit-il en guise de dernier hommage.

Heureusement, Annily Chatelain est entourée d'amour. Elle vit en Corse, à Ajaccio, avec sa mère Alizée, son beau-père Grégoire Lyonnet, sa petite soeur Maggy et leurs nombreux chiens. Elle est également amoureuse d'un jeune homme mystérieux, prénommé Marco, avec qui elle s'affiche de plus en plus sur les réseaux sociaux. Au mois de février, elle l'a même emmené avec elle lors d'un séjour au ski, en famille. Lui qui fait battre son coeur depuis plus d'un an et demi - selon leurs premières apparitions en ligne - sera sans doute une épaule fidèle pour la jeune fille de 15 ans.

Elle pourra, également, se plonger dans le travail pour tenter d'oublier sa peine. Lycéenne, Annily Chatelain a récemment obtenu son tout premier contrat en tant qu'égérie beauté. La marque de cosmétiques vegan KVD Vegan Beauty - disponible chez Sephora - a effectivement pensé à elle, et à sa mère, pour faire la promotion de ses produits. "Quel bonheur d'avoir pu faire ce shooting ensemble, un bon moment de complicité partagé", racontait Alizée. Il faudra, hélas, forcer sur le mascara waterproof ces jours prochains...