Diaporama : Star Academy : Aaron Nouchy, Annily Chatelain, Elia Vaé... Qui sont les enfants des anciens élèves ?

Annily Chatelain, la fille de Jérémy Chatelain et d'Alizée !

Nolwenn Leroy et son fils Marin

Jean-Pascal Lacoste, papa de Kylie et Maverick, nés des amours de ce dernier avec une américaine prénommée Jennifer. Depuis, Jean-Pascal Lacoste est en couple avec sa belle Delphine Tellier, soeur de Sylvie Tellier, actuellement enceinte de leur premier enfant.

Olviia Ruiz et son petit Nino

Emma Daumas est la maman de Valentine, née en 2013, et d'Antonin, né en septembre 2019.

Exclusif - Emma Daumas - Rendez-Vous backstage pendant l'émission "On Est En Direct" (OEED), présentée par L. Ruquier et diffusée en direct le 13 Février 2021 sur France 2 - Paris le 13/02/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage

Mario Barravecchia et son fils Matteo, en septembre 2021. Il est le père de deux enfants né d'un premier mariage, Matteo et Lily. Le 8 juin 2015, il est devenu papa pour la troisième fois avec sa compagne, Jessica, d'un petit garçon prénommé Andrea.

Exclusif - Mario Barravecchia - People en backstage du concert événementt à l'Olympia à Paris le 30 octobre 2021 avant d'entamer une tournéee début 2022. Le chanteur sortira en janvier 2022 pour la première fois un album de duo avec un album Jean-Baptiste Guégan, Benabar, Laurent Voulzy, Michèle Torr, Roberto Alagna, Dave, Daniel Levi et Amaury Vassili © Coadic Guirec/Bestimage

Sofiane Tadjie est le papa de Néo (2 ans et demi), il est séparé de la maman puisqu'il est aujourd'hui en couple avec Emilie Nef Naf

Lenny, fils d'Houcine Camara, a fait son apparition sur le plateau à l'occasion des émissions spéciales pour les 20 ans du programme culte. Et il a fait sensation sur les réseaux sociaux !

Maud Verdeyen (Star Academy 5) mariée à un certain Xavier et maman de deux enfants - Instagram

Madu Verdeyen de la Star Ac. Maud est pacsée aevec un certain Xavier Jozelon. Avec lui, Maud a eu une petite fille aujourd'hui âgée de 4 ans et prénommée Romy et est également la maman de Léo, un fils d'une dizaine d'années issu d'une précédente relation.