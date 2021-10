Emma Daumas maman : rare photo de son fils Antonin, il a bien grandi

Emma Daumas s'est toutefois encore bien gardée de dévoiler le visage de son fils. Car, comme pour sa fille, elle tient à les préserver le plus possible de l'attention du grand public. "Je les protège parce que je pense que n'importe quel parent devrait le faire sur les réseaux sociaux. On n'est peut-être passez assez informé à ce propos mais ils méritent cette protection. Il n'y a pas que des gens bien ni bien intentionnés qui traînent. Et puis, dû à ma médiatisation, j'ai envie de leur laisser la possibilité de se montrer ou pas. Ils sont trop jeunes. S'ils décident d'avoir une vie publique, ce sera un choix personnel. Je ne pense pas que ce soit un cadeau d'être vu comme 'fils' ou 'fille de'. Je les pousserai à la plus grande indépendance", a-t-elle expliqué lors d'une interview pour Purepeople.com réalisée au mois de janvier.