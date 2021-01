Emma Daumas victime des petites moqueries de sa fille de 8 ans : "Oh, trop la honte !" (EXCLU)

Il paraît que tu regardes les vidéos de la Star Academy avec ta fille. Elle en pense quoi ?

Les vidéos sont disponibles sur Youtube. Elles ressortent tout le temps. De toute façon, les gens lui en parlent à l'école, donc elle est alertée là-dessus. C'est à la fois un monde un peu fascinant pour elle, la télé, les stars... et puis j'aime bien, elle se fout un peu de ma gueule. "Oh trop la honte", "Oh non, tu dansais comme ça". Elle va avoir 8 ans, elle est à l'âge où elle a honte de sa mère. Elle est très mature pour son âge, alors elle y va !

Tu lui souhaiterais une telle expérience ?

Je pense que les productions sont passées à autre chose et que les gens aussi. Je trouve ça bien que la Star Academy reste dans la nostalgie. Chacun doit faire sa propre expérience. Si un de mes enfants a envie de poursuivre ce genre d'aventure, je ne pourrais que l'accompagner. Je ne peux pas leur interdire ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai fait. À chacun sa façon de le vivre. Je serais là pour entourer et conseiller. De manière générale, je travaille avec eux sur les notions de sincérité, d'authenticité, de gentillesse et de bienveillance...