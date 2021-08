Kamel Ouali papa : premières confidences depuis l'arrivée de son fils, il explique son drôle de prénom

Très discret au sujet de sa vie privée, Kamel Ouali avait créé la surprise le 9 mai 2021, en annonçant la naissance de son premier enfant. Un petit garçon baptisé Rock, né dans le plus grand secret, et qui a su combler les attentes de l'ancien professeur de danse de la Star Academy. Invité sur le plateau de Télématin, ce dimanche 29 août, l'homme de 49 ans s'est confié sur la joie qu'il a d'être enfin père.

"C'est la plus belle chose que j'ai réalisée dans ma vie", a-t-il lancé. Et de poursuivre : "En fait, c'est assez fou parce que le jour où il est né, je me suis dit : 'Mais comment j'ai pu vivre sans lui'. C'est vraiment ça, c'est ce que j'ai ressenti." Un tout nouveau rôle qu'il attendait depuis de nombreuses années : "Depuis très très jeune j'ai envie d'être papa. Et je n'ai jamais franchi le pas. Je me disais tout le temps que ce n'était pas le moment."

Questionné sur les origines du prénom de son enfant, Kamel Ouali est également revenu sur son choix. Alors que l'animateur Damien Thévenot pensait que cela faisait référence au rock (le style de musique), le chorégraphe s'est alors empressé de rétablir la vérité : "Et non, pas du tout, comme solide comme un roc."