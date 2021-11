Houcine (Star Academy) : Son fils Lenny est devenu un charmant jeune homme !

Ce samedi 6 novembre 2021 est diffusé le second prime anniversaire de la Star Academy. L'émission emblématique de TF1 fête ses 20 ans alors forcément, Nikos Aliagas et ses équipes ont décidé de se replonger dans leurs souvenirs. Après un premier épisode émouvant avec notamment Jenifer et Jean-Pascal Lacoste, ce sont d'anciens candidats de la saison 2 qui ont offert au public de belles retrouvailles, à savoir la gagnante Nolwenn Leroy, Emma Daumas, Fabien, Rudy, Anne-Laure et Houcine. Ce dernier a d'ailleurs eu le droit à une belle surprise pendant la soirée.

En effet, le chanteur qui était arrivé en finale en 2002 a eu l'occasion de revisionner des images très touchantes tirées d'un prime particulier. Alors qu'il interprétait en direct le titre Apprendre à aimer de Florent Pagny, son fils aîné Lenny, encore bébé, l'avait rejoint sur scène. En le découvrant dans les bras de son papi, Houcine n'avait alors pas pu retenir ses larmes. L'émotion est tout aussi palpable 19 ans plus tard au moment de revoir ces images. "Il venait de fêter ses 1 an quand vous m'avez fait la surprise", s'est souvenu Houcine les yeux brillants.

Et depuis, Lenny a assurément bien grandi ! Désormais âgé de 20 ans, il est devenu un grand jeune homme qu'on devine très charmant malgré son masque comme ont pu le constater les téléspectateurs puisqu'il était dans le public. (Voir notre diaporama).

Dans son portrait de l'époque, Houcine évoquait déjà avec une grande émotion ce fils qu'il a eu avec une ancienne compagne. "Quand je suis avec mon fils, c'est mon jardin secret. Et quand il n'est plus là, je suis obligé de porter un masque. Quand j'ouvre le rideau, je suis dehors, avec les gens", racontait-il. Houcine a depuis eu un autre garçon prénommé Chad et âgé de 9 ans.