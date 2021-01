Jenifer et Ambroise Fieschi : retour sur leur mariage de rêve en Corse

En couple depuis 2017 avec Ambroise Fieschi, Jenifer a trouvé l'homme de sa vie en Corse. Le couple s'est dit "oui" le 21 août 2019 sur l'île de Beauté dans une cérémonie privée et intimiste. Rayonnante dans une robe longue marquée à la taille par une guêpière, l'artiste de 38 ans portait également un voile traditionnel en dentelle pour s'unir à son compagnon. Selon Paris Match, les amoureux se sont mariés dans la commune de Serra-di-Ferro, sur un terrain appartenant à Jean-Luc Codaccioni (son oncle assassiné en décembre 2017 après une fusillade à l'aéroport de Bastia). Un mariage dont l'organisation symbolique permettait ainsi à Jenifer de rendre hommage à son cher oncle tant regretté.

Pas de mairie ni d'église pour le couple mais le maire de la commune, Antoine Giorgi, a fait le déplacement pour sceller leur union. Proche du couple, la patronne de l'hôtel Ostella de Bastia avait réalisé toute la décoration de la cérémonie. "C'est elle qui s'est chargée de trouver des centaines de fleurs blanches, transformant l'espace avec vue sur mer en lieu de fête" confiait ainsi une source à Paris Match.

Son avenir, c'est Ambroise

C'est son fils Aaron (15 ans, fruit de ses amours avec Maxim Nucci) qui l'a menée jusqu'à l'autel. Son fils Joseph (né en août 2014, fruit de sa relation avec Thierry Neuvic) était également présent. En revanche et sans surprise, les papas d'Aaron et de Joseph étaient absents de la cérémonie. "Ça aurait été bizarre pour Jen de les avoir à ses côtés. Ils font partie de son passé. Son avenir, c'est Ambroise" avait confié un proche au magazine.

Pour leur mariage, Jenifer et son époux ont préféré la discrétion. D'ailleurs, la cérémonie comptait environ 150 invités. Pour ce grand jour, Jenifer a choisi pour témoin son amie Charlotte et sa cousine Coralie Codaccioni (la fille de son oncle décédé). De son côté, Ambroise avait choisi Johan Cavalli (footballeur de l'ACA) et Jean-Philippe Scapula, rencontré lors de courses rallyes, comme témoins (par le passé, Ambroise était pilote de rallye). Désormais, le mari de Jenifer est le gérant de plusieurs établissements à Ajaccio comme le restaurant-glacier A Calata et le restaurant gastronomique L'Albert 1er.

Un mariage de princesse pour Jenifer qui a dansé tout au long de la nuit sur les notes d'un groupe de musique local. Pour le plus beau jour de sa vie, l'interprète de J'attends l'amour n'a pas chanté mais a fait un discours très émouvant à l'intention de son époux. Une union placée sous le signe du romantisme et de la simplicité.