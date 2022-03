"Je n'ai pas de nounou" : Nolwenn Leroy, maman, se confie sur son quotidien avec son fils

A 39 ans, la chanteuse Nolwenn Leroy est l'heureuse maman d'un petit garçon prénommé Marin, fruit de ses amours avec le tennisman Arnaud Clément. Alors qu'elle poursuit sa carrière, la star fait toujours en sorte de se dégager le plus de temps possible pour son fils. Ainsi, contrairement à d'autres, elle a beaucoup aimé les confinements liés à la pandémie.

Interrogée dans S le magazine de Sophie Davant, la chanteuse est donc revenue sur les deux années écoulées pendant lesquelles le Covid-19 a été le sujet principal de conversation. Période pendant laquelle elle a tout même pu préparer son come back dans les bacs avec le disque La Cavale tout en étant en famille. Elle raconte : "J'ai traversé cette tranche de vie avec mon compagnon et notre fils à Aix. Et c'était une époque heureuse. Je crois que, comme beaucoup de parents de jeunes enfants, j'ai vécu une parenthèse privilégiée, où j'ai pu me consacrer à lui, sans pression, sans urgence", dit-elle. Un discours que ne partagent sans doute pas tous les parents qui, dans l'ensemble, ont dû jongler entre leur travail et la garde des enfants à la maison alors que les écoles ont fermé beaucoup de classes en raison du virus...

L'ex-gagnante de la Star Academy, qui ne ferme pas la porte à la possibilité d'avoir un deuxième enfant, s'est ensuite décrite dans son rôle de mère de famille. "Je suis le genre de maman dont la vie est entièrement tournée autour de ce petit garçon, qui essaye de profiter au maximum, et mon travail me permet ce luxe. Je n'ai pas de nounou, je fais tout avec lui", ajoute Nolwenn Leroy. La fière maman a aussi précisé qu'elle ne serait pas du genre à lui mettre la pression sur les études et, qu'à date, le jeune Marin a déjà une passion... "En ce moment, lui qui adore être dehors, veut être 'jardineur'", a-t-elle ajouté, amusée par la manière dont son fils présente ce métier avec ses mots d'enfant.

Interview complète de Nolwenn Leroy à retrouver dans S le magazine de Sophie Davant, dans les kiosques le 24 mars 2022.