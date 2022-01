Nolwenn Leroy : Pourquoi a-t-elle choisi le prénom Marin pour son fils ?

Dans cette chanson, Nolwenn Leroy évoque cet amour dérisoire qu'elle ressent pour son fils mais aussi les craintes qui la rongent au quotidien. "On a tous un peu peur de voir nos enfants grandir, explique Nolwenn Leroy. A la fois on attend que ça, on veut les porter, les voir sortir du nid, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils aient des rêves, des passions, qu'il aient soif de vivre, de voyager. Ce n'est pas pour rien si il se prénomme Marin ! Mais à la fois, on est aussi saisis d'une angoisse à l'arrivée d'un enfant qu'on n'a jamais connue avant. Avant, on est angoissé pour soi-même, on n'a pas la responsabilité d'un petit être. Et puis tu n'imagines plus ta vie sans lui, c'est un amour fou et ça fait peur. On est un peu pétris d'angoisses." Haut les coeurs, Moussaillon...

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.