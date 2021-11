"Je ne suis pas sûre de me marier !" Nolwenn Leroy évoque son futur dans les bras d'Arnaud Clément (EXCLU)

Elle a décidé de passer outre sa pudeur pour parler d'amour, avec une sincérité déconcertante. Dans son nouvel album La Cavale, disponible depuis le 12 novembre 2021, Nolwenn Leroy accorde plus d'un clin d'oeil à son compagnon Arnaud Clément. Parfois sexy, parfois mutine, parfois piquante, la chanteuse de 39 ans ne sème plus d'énigmes quant à cette relation qui dure depuis l'année 2008. En ce qui concerne les alliances, les bons voeux et les épousailles, en revanche, il faudra attendre... ou se faire une raison.

Si je me marie, on ferait peut-être une cérémonie druidique

Son lien le plus fort avec Arnaud Clément a un nom. Et il ne nécessite aucune bague ni aucune robe à voilette. Il s'agit du petit Marin, le fils que le couple a accueilli en juillet 2017. Et les promesses d'amour et de fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare, dans tout ça ? "Je ne suis pas sûre de me marier, en fait, admet Nolwenn Leroy, auprès de Purepeople. Et si je me marie, peut-être qu'on ferait une cérémonie druidique, entre Le seigneur des anneaux, Le Hobbit, quelque chose qui me ressemble, en forêt de Brocéliande. Donc un truc qui fait un peu rêver." Ha, la Bretagne, si chère à son coeur...