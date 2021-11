Nolwenn Leroy et Arnaud Clément, des amoureux aux forts caractères : "Il y a parfois des étincelles !"

Elle chante l'amour mais pas que. La Cavale, le huitième album studio de Nolwenn Leroy, évoque aussi les petits tracas du quotidien, sur des airs d'odes estivales qui appellent à la danse, dont les rafraîchissants Loin, Brésil, Finistère ou encore Changer l'eau des fleurs. Tous les jours, heureusement, l'artiste peut compter sur le soutien de son compagnon, le tennisman Arnaud Clément, qu'elle aime et adore depuis plus de treize ans. Pourtant, il a fallu un temps d'adaptation aux deux tourtereaux avant d'apprivoiser le cheval fou, au grand galop, de leurs sentiments.

J'avais besoin d'un homme comme lui

"Bien sûr qu'il a appris à changer l'eau des fleurs, entre autres choses, plaisante la chanteuse la plus Bretonne de France, récemment aperçue dans Capitaine Marleau, dans les colonnes du magazine Gala. Pour un homme, le couple, ce n'est pas naturel. C'est un pacte. Cela demande des compromis, des concessions. L'arrivée d'un enfant est un autre bouleversement, quand tu as vécu à deux, avec la même personne, pendant plus de dix ans. On nous demande souvent pourquoi nous ne sommes pas mariés. Mais il est là, notre engagement. Nous sommes deux forts caractères, il y a parfois des étincelles, mais j'avais besoin d'un homme comme lui, avec du répondant, qui me bouscule, me motive, me tire vers le haut."

C'est en 2008 que Nolwenn Leroy a rencontré Arnaud Clément, alors qu'elle clôturait le cycle artistique d'Histoires Naturelles. Puis en 2017, le foyer s'est agrandi avec l'arrivée du petit Marin, qui a lui aussi eu droit à une chanson dédicacée - signée Benjamin Biolay - dans l'album La Cavale, intitulée Mon beau corsaire. Les doutes de l'artiste, ses peurs, ses craintes, se sont alors toutes cristallisées autour d'un même être, qui a aujourd'hui 4 ans. Mais Arnaud Clément, fidèle au poste, apporte à sa compagne "un cadre, une rigueur et un sens de l'organisation rassurants", indispensables, sans doute, à l'éducation d'un petit aventurier tel que le leur. "De nous deux, c'est moi la plus détendue, la rêveuse qui peut vite se laisser déborder, admet-elle. Arnaud m'a aussi inculqué la ténacité, à ne rien lâcher, à rester combattive..."

