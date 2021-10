Nolwenn Leroy : Son baiser avec Bénabar aux allures de "scène érotique"

Fiction ou science-fiction ? Alors que Nolwenn Leroy a obtenu son tout premier rôle à la télévision dans la série Capitaine Marleau, elle a dû se frotter à une situation un brin inconfortable : celle du baiser de cinéma. Et cette scène était d'autant plus compliquée qu'elle jouait, dans cet épisode intitulé Claire obscure, diffusé en septembre dernier, la compagne d'un homme qu'elle connait très bien... un confrère, un collègue, un ami, Monsieur Bénabar himself. Sur les ondes de RTL, la chanteuse et apprentie comédienne a accepté d'évoquer ce tournage aux milles surprises.

"C'était tellement drôle, explique Nolwenn Leroy à Éric Dussart, dans l'émission On refait la télé. Effectivement, il y avait la scène du baiser, c'était la dernière scène de Marleau, on est sur un terrain de basket, ça joue avec des jeunes. C'est la fin, mais je crois que Josée [Dayan, la réalisatrice du show de France 3, NDLR.] cherchait un truc un peu plus pétillant, inattendu... Et elle nous regarde et dit : 'Non, ça ne va pas la scène de fin... Allez, embrassez-vous !'" Et dire qu'elle y avait échappé jusque-là !

Il était genre 23h, il faisait froid dehors, moi, j'avais les lèvres violettes, je ne les sentais même plus

Heureusement, l'ancienne candidate de la Star Academy a eu affaire au professionnalisme de Bénabar et à un petit coup de pouce de Corinne Masiero."Il était genre 23h, il faisait froid dehors, moi, j'avais les lèvres violettes, je ne les sentais même plus. Bénabar me dit alors : 'On fait quoi ?' Lui, il l'avait certainement déjà fait. 'On triche ?' Je lui dis : 'Non, on ne triche pas. On est dehors, on se les gèle... Non, on ne triche pas, on y va, on fait trois prises et puis c'est terminé, poursuit la jeune maman de 39 ans. Corinne a été fabuleuse. Elle était derrière et puis elle a fait : 'Bon alors que tous ceux qui n'ont pas à être là partent'. Comme si c'était une scène érotique ! Je lui ai dit : 'Non, on ne va peut-être pas exagérer, c'est juste un petit smack. Mais je l'ai trouvé fabuleuse parce qu'elle sentait qu'on était un peu gêné et que cela nous mettait un peu mal à l'aise."

Ce "petit smack", saison 4 épisode 3, a été dévoilé au public de France 3 en septembre 2021. On ignore en revanche ce qu'ont pensé Arnaud Clément, le compagnon de l'une, et Stéphanie Nicolini, l'épouse de l'autre, de cette performance télévisée...