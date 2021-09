Bénabar marié à Stéphanie : confidences surprenantes sur la fidélité dans son couple

Entre Bénabar et son épouse, c'est une affaire qui dure. Le chanteur a rencontré Stéphanie à la fin des années 1990 alors qu'il donnait un petit spectacle dans un café, sans se douter une seconde qu'il l'épouserait en 2010 à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. L'ingrédient secret de leur amour ? Certainement pas l'infidélité. Interrogé sur le sujet par le magazine Paris Match en 2013, l'artiste expliquait qu'il était tout simplement trop fatigué pour fournir un tel effort. "Moi je suis fidèle... Peut-être par flemme, admettait-il. Cacher des textos me semble insurmontable, ce serait beaucoup trop compliqué à gérer... Pour tromper sa femme, il faut une énergie incroyable, que je n'ai pas !"

Ses admirateurs ont craint le pire, il y a quelques mois, alors qu'il sortait son neuvième album Indocile heureux en janvier dernier. Dans ce nouvel opus, le chanteur consacrait effectivement un titre au divorce... sans avoir l'intention de signer le moindre papier. "Rien de tel qu'une famille soudée et aimante pour se sentir sécurisé, confirmait-il dans les colonnes de Gala. Je vais vous faire une confidence, tel un enfant, j'ai toujours besoin qu'un adulte jette un oeil sur moi... ce que fait parfaitement ma femme ! Autour de moi, je constate que j'ai tout un tas de copains divorcés. Alors j'ai écrit la chanson pour exorciser une peur inconsciente..."

Correctrice de profession, Stéphanie doit donc s'occuper de trois enfants. Son grand époux de 52 ans, mais aussi leur fils Manolo, né en 2004, et leur fille Ludmilla, née en 2009. Il semblerait, d'ailleurs, que l'aîné du clan soit prêt à prendre la relève de son père, alors qu'il frôle la majorité du bout des doigts. Et pour s'assurer que ses ambitions musicales se réalisent, le jeune homme serait déjà en train de se perfectionner à la guitare et au piano. Bénabar et Stéphanie peuvent se féliciter d'avoir construit une famille fonctionnelle et un couple durable. "Le fait qu'on se soit connus avant que je ne devienne officiellement chanteur a peut-être été important, précisait-il. Je ne sais pas. On est compatibles parce qu'elle n'est pas du tout impressionnée par mon métier... Elle est très posée et discrète. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de caractère. Moi qui suis hyperactif, hyperémotif et qui a une vie un peu déglinguée parfois, elle le supporte très bien. Elle n'est pas dans ce délire. Ce qui permet un équilibre familial..."