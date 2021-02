Bénabar révèle comment il est tombé amoureux de sa femme Stéphanie

En pleine promotion de son neuvième album baptisé Indocile heureux (sorti depuis le 29 janvier 2021), Bénabar a dévoilé à Closer les secrets de la longévité de son couple avec sa femme Stéphanie Nicolini. Mariés depuis 2010, les époux s'étaient rencontrés dans la fin des années 1990. Parti donner un petit spectacle dans un café, l'artiste avait alors croisé pour la première fois le regard de celle qui allait devenir la femme de sa vie.

Elle est très posée et discrète

Très amoureux, le chanteur de 51 ans explique : "Le fait qu'on se soit connus avant que je ne devienne officiellement chanteur a peut-être été important... Je ne sais pas. On est compatibles parce qu'elle n'est pas du tout impressionnée par mon métier... Elle est très posée et discrète. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de caractère. Moi qui suis hyperactif, hyperémotif et qui a une vie un peu déglinguée parfois, elle le supporte très bien. Elle n'est pas dans ce délire. Ce qui permet un équilibre familial."

Papa de Manolo (né en 2004) et de Ludmilla (née en 2009), l'interprète du titre Le dîner a également dévoilé les ambitions de ses enfants. Très admiratif de son père, Manolo semble déjà sûr de ce qu'il souhaite faire comme métier lorsqu'il sera grand : travailler dans la musique. "Avec mon fils, c'est résolu : il veut devenir musicien. Il apprend la guitare." révèle l'acteur du film Beaux-parents. Déjà un poil rebelle (comme son père ?), il interroge d'ailleurs souvent celui-ci sur l'utilité de l'école. "T'as arrêté au bac me dit-il. Pourquoi pas moi ?" Bon on lui paie des profs mais il a des comptes à rendre. Il doit travailler." déclare Bénabar. Pour sa petite fille, la question ne se pose pas encore, elle est bien "trop jeune" pour y réfléchir selon son bienveillant papa.

Invité de l'émission On est en direct le 6 février 2021, l'auteur-compositeur-interprète a par ailleurs déclaré qu'il boycottait depuis plusieurs années Les Victoires de la Musique. Un choix qu'il a souhaité expliquer à Laurent Ruquier sur France 2 : "Ça fait plusieurs années que je demande à ma maison de disques de ne pas m'inscrire. (...) C'est quelque chose qui ne me plait pas tellement. Je n'engage que moi, je ne pars pas en guerre. Depuis quelques années, je n'ai pas tellement envie d'y participer (...) Mais ce n'est pas le combat de ma vie !" "C'est votre petit côté "indocile..."" lui souffle alors Laurent. "C'est ça..." répond l'artiste, visiblement sûr de son choix.